El Gobierno de México oficializó la ocupación temporal de 99 inmuebles privados ubicados en Hidalgo y el Estado de México para avanzar con uno de los proyectos ferroviarios más importantes del sexenio: el Tren Interurbano AIFA-Pachuca.

La medida fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) mediante un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La declaratoria contempla más de 110,000 metros cuadrados de terrenos que serán utilizados para la construcción de infraestructura vinculada con el nuevo tren de pasajeros, considerado estratégico para fortalecer la conectividad entre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Pachuca y la zona metropolitana del Valle de México.

Epígrafe 2: La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación contempla indemnizaciones para propietarios afectados y forma parte del plan ferroviario nacional impulsado por Claudia Sheinbaum. Fuente: Gobierno de México

El Tren AIFA-Pachuca avanza y el Gobierno toma control temporal de predios privados

El decreto presidencial establece la ocupación temporal de 99 inmuebles distribuidos en municipios de Hidalgo y el Estado de México. Entre las localidades involucradas aparecen Tecámac, Zumpango, Temascalapa, Tizayuca, Tolcayuca, Villa de Tezontepec y Zapotlán de Juárez.

De acuerdo con el Gobierno de México, los terrenos serán utilizados exclusivamente para desarrollar obras ferroviarias relacionadas con el Tren Interurbano AIFA-Pachuca, una ruta que busca reducir tiempos de traslado y mejorar la movilidad regional.

Las autoridades señalaron que la obra forma parte del plan nacional para recuperar y expandir el transporte ferroviario de pasajeros en México durante los próximos años.

Claudia Sheinbaum justificó la medida por “utilidad pública”

En el documento publicado en el DOF, el Poder Ejecutivo argumentó que el proyecto tiene carácter prioritario y de utilidad pública debido a los beneficios económicos, sociales y de movilidad que generará para millones de personas.

Entre los principales objetivos del tren destacan:

Mejorar la conexión entre Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Facilitar el acceso al AIFA.

Impulsar el turismo y la actividad económica regional.

Generar empleos durante la construcción y operación.

Disminuir los tiempos de traslado diarios.

El Gobierno también recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 contempla la construcción de miles de kilómetros de nuevas rutas ferroviarias para pasajeros.

Claudia Sheinbaum autorizó la ocupación temporal de predios privados en Hidalgo y Estado de México para acelerar las obras del Tren Interurbano AIFA-Pachuca Fuente: EFE José Méndez

Propietarios recibirán indemnización por los inmuebles ocupados

La administración federal aseguró que la ocupación temporal se realizará conforme a la Ley de Expropiación y que los propietarios afectados tendrán derecho a recibir indemnizaciones económicas.

Para ello, el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales realizó los estudios correspondientes para determinar el valor de cada predio involucrado en el proyecto.