La creatividad de los padres a la hora de elegir el nombre de sus hijos no tiene límites, pero el Registro Civil estableció una extensa lista de nombres que ya no pueden ser utilizados en 2026.

La lista incluye desde nombres de per

sonajes ficticios hasta términos relacionados con redes sociales, partes del cuerpo y celebraciones. Si una familia insiste en registrar a su bebé con alguno de estos nombres prohibidos, el juez del Registro Civil les solicitará elegir una nueva opción que no exponga al menor a situaciones de acoso escolar o social.

Atención: esta es la lista oficial de nombres prohibidos por el Registro Civil en 2026. Fuente: Shutterstock.

De superhéroes a términos ofensivos: los nombres que el Registro Civil ya no permite

El Registro Civil vetó una amplia lista de nombres inspirados en la cultura pop, marcas comerciales, términos ofensivos, referencias al cuerpo humano y expresiones políticas o religiosas, con el objetivo de proteger la dignidad e identidad de los menores.

Entre los nombres prohibidos figuran personajes de ficción y superhéroes como Batman, Robocop, Rambo, Terminator, Rocky, Harry Potter, Hermione, James Bond y Pocahontas, así como nombres de empresas y plataformas digitales como Facebook, Twitter, Yahoo, Burger King, Rolling Stone e incluso Email, reflejo de la influencia de la era digital en algunas decisiones parentales.

También quedaron descartados nombres considerados humillantes u ofensivos, especialmente aquellos que aluden a partes del cuerpo o procedimientos médicos, como Escroto, Cesárea, Circuncisión y Calzón, además de otros como Gordonia, Delgadina, Cacerolo y Culebro, que podrían dar lugar a burlas o estigmatización durante la infancia y adolescencia.

A esta lista se suman nombres con connotaciones políticas extremas o religiosas, así como aquellos que carecen de un significado claro o resultan discriminatorios. Entre ellos se encuentran Hitler, Virgen, Anivdelarev (Avenida de la Revolución al revés), Masiosare, Indio, Privado, Fulanito, Piritipio, Pomponio, Procopio y Verulo.

Según las autoridades, la medida busca garantizar que el nombre no vulnere derechos fundamentales ni afecte el desarrollo social y emocional de la persona que lo porte.

Uno por uno: los nombres prohibidos por el Registro Civil en México. Gobierno de México

¿Qué nombres son aceptados en el Registro Civil de México?

En México, el Registro Civil establece que los nombres propios deben respetar el interés superior de la niñez. Esto significa que solo se aceptan aquellos nombres que no atenten contra la dignidad del menor, que no tengan un carácter peyorativo y que no puedan prestarse a burlas, estigmatización o confusión a lo largo de su vida .

De acuerdo con los datos correspondientes a 2025, los nombres más comunes en los registros de nacimiento continúan siendo Santiago y Mateo entre los niños, mientras que Sofía y María José encabezan la lista en el caso de las niñas.