A partir de 2026, el trámite de la CURP biométrica será indispensable en México. En este contexto, el Gobierno ha dado a conocer los módulos de atención oficiales para llevar a cabo la gestión correspondiente.

Esta nueva modalidad de la Clave Única de Registro de Población (CURP) conserva los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales, pero incorpora datos biométricos con el objetivo de fortalecer la acreditación de identidad. Según lo indicado por las autoridades, su adopción será gradual y, por el momento, el registro es voluntario y no tiene costo .

Ya es oficial: estos son los módulos del Renapo para tramitar la CURP biométrica a partir de enero (foto: archivo).

¿Dónde realizar el trámite de la CURP biométrica?

La CURP biométrica se gestiona de forma presencial en módulos autorizados del Registro Nacional de Población (RENAPO), oficinas del Registro Civil y módulos móviles.

En la Ciudad de México, el procedimiento se realiza en el módulo de RENAPO situado en la calle de Londres número 102, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc. En este caso, es necesario agendar una cita en el sitio oficial del Gobierno federal y seleccionar la opción “Registro de Datos Biométricos para la CURP”.

Acta de nacimiento certificada.

Identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte; en el caso de menores, puede ser credencial escolar.

CURP tradicional previamente validada.

Comprobante de domicilio reciente.

Correo electrónico personal.

La recopilación de datos biométricos se realiza exclusivamente con el consentimiento explícito de la persona y actualmente, este documento no sustituye a la credencial para votar del INE.

¿Cuáles son los trámites que requieren CURP biométrica?

En relación con su obligatoriedad, el Gobierno federal ha indicado que la CURP biométrica no será requerida de manera inmediata. A partir de febrero, ciertos trámites oficiales podrían comenzar a solicitarla como medio de identificación.