Muchos turistas extranjeros que viajan a Estados Unidos con visa de turista y aprovechan los precios de outlets y shoppings para comprar grandes cantidades de productos —ropa, calzado, electrónica— con el objetivo de revenderlos en sus países de origen están en la mira de las autoridades migratorias. Lejos de tratarse de una infracción menor, esta práctica puede desencadenar consecuencias permanentes: la cancelación inmediata de la visa americana, la expulsión del territorio y, en los casos más graves, la inhabilitación definitiva para obtener cualquier tipo de visa en el futuro. El Departamento de Estado y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ya identificaron el patrón y reforzaron los protocolos de detección en puntos de entrada y salida del país. La visa B1/B2, conocida popularmente como visa de turista, fue diseñada para un espectro muy específico de actividades: recorrer el país, visitar familiares, asistir a eventos recreativos o recibir tratamiento médico temporal. Lo que no contempla bajo ningún concepto es el desarrollo de actividades lucrativas, y eso incluye la compra sistemática de mercadería para su posterior comercialización fuera de Estados Unidos. Cuando un viajero adquiere decenas de pares de zapatillas, bolsas repletas de ropa de marca o cantidades industriales de productos electrónicos en un mismo viaje, los agentes de fronteras y aduana encienden las alarmas. No hace falta una confesión ni una factura de venta: la cantidad, la variedad y la frecuencia de las compras son suficientes para que las autoridades presuman una intención comercial. A partir de ese momento, el proceso puede ser fulminante: retención en el aeropuerto, interrogatorio, cancelación del documento y deportación. Uno de los errores más comunes entre quienes caen en esta situación es creer que existe una cantidad exacta de artículos que marca la diferencia entre lo permitido y lo prohibido. En realidad, las autoridades no trabajan con un límite numérico fijo, sino con un análisis de contexto que evalúa múltiples factores . La intención del viaje y el uso final de la mercadería son los ejes sobre los que gira toda la evaluación migratoria. Dicho de otra forma: no es lo mismo comprar tres pares de zapatillas para uso personal que llegar con cuarenta unidades sin una explicación convincente. Más allá del caso específico de las compras en outlets, el Departamento de Estado de Estados Unidos establece un listado preciso de conductas incompatibles con la visa de visitante. Trabajar de forma remunerada —incluso de manera informal o remota para un empleador extranjero— está terminantemente prohibido. También lo está inscribirse en instituciones educativas formales, ejercer como periodista acreditado, integrar tripulaciones de medios de transporte o intentar gestionar la residencia permanente mientras se ingresa con categoría de turista. Cualquiera de estas conductas, si es detectada, puede derivar en las mismas consecuencias que las compras comerciales encubiertas: cancelación de la visa, prohibición de reingreso y, dependiendo de la gravedad del caso, una inhabilitación vitalicia que impide acceder a cualquier tipo de permiso migratorio en el futuro.