El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó uno de los cambios más relevantes para los adultos mayores del país. Se trata de una modificación que simplifica una rutina obligatoria que durante años implicó traslados, filas y gestiones presenciales repetidas. La medida forma parte de una estrategia oficial orientada a mejorar la atención a la derechohabiencia y reducir la carga burocrática sobre uno de los sectores más vulnerables de la población. El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, lanzó la entrega de una credencial con vigencia permanente en el marco de la Estrategia Nacional de Trato Digno. El objetivo central es suprimir los trámites que no aportan valor real a los derechohabientes. Hasta ahora, jubilados y pensionados debían renovar su credencial cada dos años y acudir de manera presencial para la comprobación de supervivencia. Con el nuevo documento, ese requisito queda eliminado. El cambio tiene un impacto especialmente significativo para personas con movilidad reducida, quienes enfrentaban mayores dificultades para cumplir con las renovaciones periódicas. La nueva credencial incorpora código QR y código de barras, lo que permite realizar gestiones de forma más ágil y segura. Además, refuerza la protección de datos personales y contribuye a prevenir fraudes y suplantación de identidad. La credencial de por vida está dirigida exclusivamente a jubilados y pensionados del organismo. El trámite es completamente gratuito y se realiza en las Oficinas de Representación Estatal, donde se informan las fechas y puntos de entrega según cada región del país. Para acceder al documento, los interesados deben presentar: El instituto destacó que ninguna gestión vinculada a esta credencial tiene costo, y advirtió a los derechohabientes que desconfíen de cualquier intermediario que solicite un pago. Además de eliminar renovaciones, el documento habilita una serie de ventajas concretas para sus titulares. Entre ellas se encuentran descuentos en tiendas SUPERISSSTE, facilidades en ciertos pagos estatales y municipales, acceso más directo a servicios sociales y culturales, y mayor seguridad en la identificación personal. A fines de 2025, estados como San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Chihuahua, Hidalgo, Querétaro, Guerrero y Tabasco ya registraban altos niveles de entrega en relación con su padrón de beneficiarios. El ISSSTE confirmó que la distribución continuará expandiéndose a lo largo de todo el territorio nacional, con el objetivo de alcanzar a todos los jubilados y pensionados del país.