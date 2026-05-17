La Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection, comúnmente conocida como Tarjeta SENTRI, es una credencial que expide la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y permite a los portadores utilizar carriles exclusivos en los cruces fronterizos terrestres y marítimos. Este documento tiene un propósito distinto al de la visa americana, la Real ID o la Border Crossing Card (BCC), pues se ha diseñado de forma específica para facilitar el tránsito de personas que cruzan con frecuencia entre ambos países. El funcionamiento del sistema es sencillo pero eficaz: los titulares obtienen un transpondedor que se adhiere al parabrisas del vehículo, el cual se comunica automáticamente con el sistema de la patrulla fronteriza. Al aproximarse a la frontera por el carril SENTRI, el sistema identifica automáticamente tanto el vehículo como la identidad de sus ocupantes. La membresía es de carácter individual, lo que implica que, si una familia viaja junta, cada miembro debe poseer su propia membresía. También posee una vigencia de 5 años, posterior a los cuales puede renovarse mediante un procedimiento similar al de la solicitud inicial. Lo que muchos desconocen es que SENTRI no solo sirve para cruzar la frontera terrestre. Los titulares de SENTRI también obtienen los beneficios de TSA PreCheck y Global Entry. Esto implica que, además de cruzar rápidamente por los puentes fronterizos, los miembros obtienen acceso a carriles exclusivos y rápidos en los puntos de cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, inclusión automática en TSA PreCheck y procesamiento acelerado en aeropuertos. TSA PreCheck permite no tener que quitarse los zapatos, cinturones o chaquetas ligeras, no tener que sacar laptops y líquidos de los equipajes de mano y acceso a una línea de seguridad exclusiva y más rápida en más de 200 aeropuertos estadounidenses. El procedimiento para obtener la tarjeta SENTRI demanda un considerable nivel de paciencia y preparación; no obstante, las ventajas a largo plazo justifican de manera contundente el esfuerzo inicial. El costo total del Programa SENTRI es de 120 USD por cada adulto. Esta tarifa unificada entró en vigor recientemente, representando una disminución desde los 122.50 anteriores. Los solicitantes menores de 18 años de edad no requieren pago. Se sugiere la obtención de una asesoría profesional en caso de haber enfrentado alguna situación como la cancelación de visa americana, presencia ilegal, deportación o negaciones de visa. Un historial migratorio libre de inconvenientes es esencial para facilitar la aprobación del trámite de la tarjeta SENTRI. En efecto, la regularización migratoria es un proceso que merece atención cuidadosa. Un historial sin contratiempos permite mejorar las perspectivas de éxito al tramitar la mencionada tarjeta.