El presidente Donald Trump volvió a agitar el tablero geopolítico al asegurar que evalúa la posibilidad de anexar Venezuela como el estado número 51 de Estados Unidos. La declaración, que hasta ahora había sido una amenaza recurrente dirigida a Canadá, sorprendió por apuntar esta vez hacia el país sudamericano gobernado por Nicolás Maduro. La información fue difundida por John Roberts, presentador de Fox News, quien publicó en X que Trump le confirmó en una llamada telefónica estar considerando la anexión. La justificación del mandatario fue escueta pero contundente: “los venezolanos me aman”, habría dicho. La frase, en sintonía con el estilo provocador que caracteriza sus declaraciones de política exterior, no fue acompañada por ningún detalle sobre pasos concretos ni respaldo diplomático. Por su parte, preguntada por medios venezolanos en La Haya respecto a estas declaraciones, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó que la anexión de su país a EE.UU. sea una opción. “Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia”, declaró. Rodríguez defendió la historia de Venezuela construida por la “gloria de hombres y mujeres que dieron su vida” por hacer de Venezuela “no una colonia sino un país libre”. La presidenta interina insistió en la cooperación con Washington tras la captura del presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, el pasado mes de enero, y destacó que Venezuela cuenta además con una de las reservas de crudo más grandes del mundo. Trump ha bromeado en varias ocasiones con postularse a la presidencia en unas futuras elecciones del país latinoamericano al asegurar que “obtendría un respaldo mayor que el de cualquier otra persona en la historia”. El pasado 6 de mayo sacó pecho de su popularidad en Venezuela ya que, aseguró, sus ciudadanos “están bailando en las calles” por los beneficios económicos de las inversiones en petróleo en el país suramericano. En la llamada con el periodista de Fox, Trump insistió en que “allí hay 40 billones de dólares en petróleo”. De acuerdo con una proyección económica de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela, publicada a finales de abril, se proyecta que el país suramericano obtenga en 2026 más de 22,000 millones de dólares en ingresos por exportaciones petroleras, superando en más de 50% los 14,713 millones de dólares ingresados el año pasado. Con información de EFE