El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite a sus derechohabientes registrar a familiares como beneficiarios, con el fin de que también tengan acceso a servicios médicos. De acuerdo con la normativa, todo trabajador afiliado no solo debe estar inscrito, sino que también puede incluir a ciertas personas cercanas dentro de su cobertura. Entre quienes pueden ser dados de alta como beneficiarios se encuentran los hijos e hijas, cónyuge o concubino, así como los padres del asegurado. En el caso de los hijos, si estudian en instituciones incorporadas al Sistema Educativo Nacional, su afiliación puede generarse automáticamente. Asimismo, el IMSS contempla la posibilidad de extender la cobertura para hijos mayores de 16 años que continúan estudiando, mediante una prórroga que les permite conservar el acceso a los servicios de salud mientras sigan inscritos en escuelas reconocidas. El trámite del IMSS puede realizarse de dos formas: En caso de optar por la atención presencial, se debe presentar la documentación en ventanilla dentro del horario de 08 a 19:30. Para registrar a un beneficiario desde internet, el IMSS solicita: Una vez dentro del Escritorio Virtual, se debe elegir la opción “alta de beneficiario”, completar el formulario y firmar el trámite con la FIEL. Dicho sistema digital permite realizar distintos procesos sin acudir a la clínica, lo que facilita el acceso y evita filas en las unidades médicas. Para hacer el trámite por internet, es necesario contar con la e.firma y acceder al sitio del IMSS. La solicitud está disponible en cualquier momento del día y requiere subir los documentos en formato digital. Los datos y documentos que se deben proporcionar incluyen: Una vez enviada la solicitud, el organismo emitirá un acuse de recibo y revisará la información. Si todo está en orden, validará los documentos y enviará la constancia de registro al correo electrónico proporcionado.