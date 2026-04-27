El calendario escolar 2025-2026 en México trae un descanso clave: este viernes inicia un período sin clases que, en varios estados, se extenderá más allá del fin de semana. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó las fechas oficiales. Lo que parecía un simple fin de semana largo se convierte en un puente escolar más extenso por la combinación de feriados y ajustes locales. De esta forma, el inicio de mayo tendrá baja actividad en las aulas, ofreciendo a estudiantes, docentes y familias una pausa ideal para reorganizar sus actividades. El Día del Trabajo cae este año en viernes, lo que genera automáticamente un fin de semana largo para todos los estudiantes del país sin excepción. Las clases quedan suspendidas ese día en todo el territorio nacional por tratarse de una fecha de carácter obligatorio dentro del calendario oficial. Esto significa que, para la gran mayoría del alumnado, el descanso comenzará desde el jueves por la tarde —al salir de la escuela— y se extenderá sin interrupciones hasta el domingo 3 de mayo. A la suspensión del viernes se le suma la conmemoración de la Batalla de Puebla el martes 5 de mayo, una fecha de relevancia histórica que también figura como día sin actividad escolar en el calendario oficial. Esto convierte a esa semana en una de las más cortas y particulares de todo el ciclo lectivo 2025-2026, ya que en la práctica muchos estudiantes solo pisarán el aula un único día —el lunes 4 de mayo— antes de volver a descansar. Vale aclarar que, si bien estas fechas son nacionales, cada estado tiene la potestad de realizar modificaciones adicionales según sus propias particularidades culturales, sociales o administrativas. El caso más llamativo de este período corresponde al estado de Aguascalientes, donde las autoridades educativas tomaron la decisión de ajustar el calendario escolar en función de la Feria Nacional de San Marcos, una de las celebraciones populares más importantes y tradicionales de toda la región. Como resultado de ese ajuste oficial, las clases en ese estado estuvieron suspendidas desde el lunes 20 de abril, y el regreso efectivo a las aulas recién se concretará el miércoles 6 de mayo, una vez superados todos los feriados nacionales del período. Si se tienen en cuenta los fines de semana intermedios, los estudiantes de Aguascalientes habrán acumulado aproximadamente 17 días consecutivos sin actividad escolar, un número que sorprende incluso en comparación con otros períodos de descanso del año como la Semana Santa. Las autoridades locales fueron claras al explicar los motivos detrás de esta decisión: el objetivo es permitir que tanto los alumnos como sus familias puedan participar plenamente en esta festividad sin que eso implique faltas o conflictos con el cumplimiento del programa académico anual.