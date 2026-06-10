La Ciudad de México vivirá una jornada atípica el próximo 11 de junio de 2026. Con motivo de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Gobierno Federal publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación, DOF, que instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a implementar esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles para el personal con sede en la capital del país.

La medida del Gobierno busca reducir la presión sobre la movilidad urbana, fortalecer la seguridad vial y garantizar la continuidad de los servicios públicos durante el arranque del torneo internacional. Asimismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) suspenderá clases en escuelas públicas y privadas de distintos niveles educativos ubicadas en la Ciudad de México.

Decreto Fuente: Shutterstock Shutterstock

Teletrabajo para dependencias federales y llamado al sector privado

De acuerdo con el decreto, las dependencias federales deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación para asegurar el desempeño de las funciones administrativas y sustantivas sin afectar la atención a la ciudadanía.

El documento establece que la medida aplica únicamente para el 11 de junio de 2026 y excluye a sectores considerados estratégicos o indispensables. Además, el Gobierno Federal hizo un llamado al sector privado y social para adoptar esquemas similares de trabajo remoto.

En el decreto se señala que “se exhorta al sector privado y social en la Ciudad de México a que en todas las actividades administrativas no esenciales implementen, el 11 de junio de 2026, esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles de organización laboral” .

11 de junio Representación con IA

Qué actividades quedan excluidas y quiénes no podrán trabajar a distancia

La disposición también establece que las dependencias federales deberán garantizar en todo momento la continuidad de sus funciones.

En ese sentido, el decreto indica que “las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán privilegiar el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas”.

El decreto precisa que las siguientes áreas deberán continuar operando de manera presencial:

Servicios de salud, atención médica y emergencias sanitarias.

Protección civil y atención de desastres.

Seguridad nacional, seguridad pública y control migratorio.

Operaciones aduaneras y preservación del orden público.

Transporte terrestre, ferroviario, marítimo y aéreo.

Telecomunicaciones e infraestructura crítica.

Suministro de energía eléctrica, combustibles y agua potable.

Servicios logísticos vinculados a la organización del Mundial.

Trámites y servicios públicos que requieran atención presencial.

Por otra parte, la SEP confirmó la suspensión de clases el 11 de junio de 2026 en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y formación docente, así como en planteles de educación media superior y superior dependientes de la dependencia federal, tanto públicos como privados con sede en la Ciudad de México.

La medida forma parte de la estrategia gubernamental para disminuir la congestión vial y facilitar el desplazamiento de miles de personas durante la inauguración del Mundial, cuya ceremonia y partido inaugural se celebrarán en la capital del país.