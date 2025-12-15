A pocos días de dar comienzo a las vacaciones de invierno, la comunidad estudiantil mexicana se encuentra con grandes expectativa ante el retraso en el regreso a clases programado para el próximo año.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México mantiene actualizado y vigente el calendario del ciclo lectivo 2025-2026 donde se detallan las fechas más importantes del año escolar.

Entre ellas, se destaca el receso invernal que permitirá a los alumnos de todos los niveles disfrutar de unos días de descanso en medio de las fiestas decembrinas.

Calendario ciclo lectivo 2025-2026: cuáles son las fechas más importantes

En función de la información que ha hecho pública el Gobierno a través del calendario escolar 2025-2026, la fecha de finalización del ciclo lectivo vigente se encuentra agendada para el 15 de julio de 2026. Esta fecha marca el cierre oficial del año académico para millones de estudiantes en los niveles de educación básica en todo México y permite completar los 185 días de clases establecidos por la SEP.

¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno en México? (Foto: Archivo)

Además del último día de clases, existen una serie de jornadas que los alumnos y sus familias deberán marcar en su agenda, y es el período de preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027.

El mismo se desarrollará entre el 3 al 13 de febrero de 2026. Los padres de familia deberán tomar nota de estas fechas para llevar a cabo la inscripción de sus hijos sin inconvenientes y, así, poder asegurarse su lugar en las instituciones educativas que correspondan.

¿Cuándo darán comienzo las vacaciones de invierno en México?

A principios de cada ciclo lectivo, la SEP difunde el calendario de clases con el cual se regirán las instituciones públicas de todos los niveles. Cabe destacar que en el mismo se incluyen las fechas consideradas feriados y descansos obligatorios, así como también días festivos y vacaciones.

En lo que respecta al receso de invierno, que comprende las fiestas de Navidad y Año nuevo, el Gobierno establece como fecha de inicio el próximo lunes 22 de diciembre . En este contexto, se advierte que el regreso a clases no se llevará a cabo de forma inmediata.

Para el 7 de enero de 2026, se ha programado un Taller Intensivo para personal con funciones de dirección, mientras que los días 8 y 9 del mismo mes se realizará el Taller Intensivo para personal docente. Por esta razón, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el lunes 12 de enero de 2026.