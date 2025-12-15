La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó las fechas oficiales del periodo vacacional de invierno correspondiente al ciclo escolar 2025-2026. El anuncio incluye las fechas de descanso tanto para estudiantes como para el personal docente y directivo de las instituciones educativas del país.

Este comunicado permite que millones de familias mexicanas comiencen a organizar con anticipación sus planes para las festividades navideñas y el Año Nuevo . Las vacaciones ofrecerán más de tres semanas de descanso escolar para disfrutar de la temporada decembrina.

Cuándo será el inicio del periodo vacacional de diciembre

Según el calendario oficial de la SEP, el periodo vacacional de invierno comenzará el lunes 22 de diciembre de 2025. El último día de clases presenciales será el viernes 19 de diciembre, lo que marca el inicio del receso escolar más esperado del año por estudiantes y familias.

Los estudiantes podrán disfrutar de poco más de tres semanas completas de descanso antes de retornar a las aulas. El regreso oficial a clases está programado para el lunes 12 de enero de 2026, cuando se reanudará la actividad académica regular del ciclo escolar.

Confirmado: docentes y directivos comenzarán las clases antes que los alumnos

Aunque los alumnos regresarán hasta el 12 de enero, el personal educativo deberá reincorporarse unos días antes para cumplir con actividades de preparación académica. La SEP ha establecido talleres intensivos obligatorios previos al reinicio de clases para garantizar una transición adecuada.

Cuándo terminan las clases y qué día empiezan las vacaciones de diciembre

El 7 de enero de 2026 se llevará a cabo el Taller Intensivo para Personal con Funciones de Dirección. Posteriormente, los días 8 y 9 de enero de 2026, se realizará el Taller Intensivo para Docentes, diseñado para preparar el reinicio del ciclo escolar tras el periodo vacacional.

SEP: fechas clave que restan del año escolar

El calendario vacacional establece claramente los tiempos de descanso y reincorporación. Los estudiantes tendrán desde el 22 de diciembre de 2025 hasta el 11 de enero de 2026 para disfrutar de sus vacaciones de invierno, mientras que el personal directivo y docente deberá presentarse a partir del 7 de enero.

Estas fechas se establecen con el objetivo de garantizar una adecuada preparación del personal educativo antes del regreso de los estudiantes. La SEP recomienda a las familias planificar con anticipación considerando estas fechas oficiales para evitar contratiempos en el calendario escolar.