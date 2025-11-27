El viernes 28 de noviembre será especial para la comunidad educativa de la República Mexicana, que verá afectadas sus actividades curriculares durante el transcurso de la jornada.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México mantiene fijado el próximo viernes en el calendario escolar del ciclo lectivo 2025-2026 como un día sin clases para los alumnos de todos los niveles. Checa los motivos y cuáles serán las próximas fechas en que no se deberá asistir a las aulas.

¿Por qué cierran las escuelas el viernes 28 de noviembre?

De acuerdo a la información que mantiene actualizada la SEP, entidad encargada de regular el sistema educativo del país, el 28 de noviembre de 2025 quedarán las clases suspendidas para los alumnos de todos los niveles.

La SEP mantiene actualizado el calendario de feriados, días festivos y fechas sin clases del ciclo escolar 2025-2026. (Foto: Archivo). SEP

Esto se debe a que coincide con el último viernes de mes, fechas en las que se desarrolla el Consejo Técnico Escolar (CTE). Los últimos viernes de cada mes comprendido en el ciclo lectivo, son consideradas jornadas para capacitar y brindar asesoramiento al personal docente.

Los eventos educativos en cuestión se realizan con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo, por lo que durante 24 horas las actividades académicas para el alumnado quedan suspendidas.

De esta manera, la comunidad estudiantil contará con un fin de semana largo de 3 días de descanso, el último de relax antes del comienzo del receso invernal.

¿Cuándo comienzan las vacaciones de invierno?

Los estudiantes de México se encuentran con grandes expectativas ante la llegada de las vacaciones de invierno, que les permitirá aprovechar de varias semanas de descanso que estarán comprendidas entre el cierre del corriente año y el inicio de 2026.