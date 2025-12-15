¿A partir de qué fecha solicitarán la CURP para obtener una línea de celular? (Foto: archivo).

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó los lineamientos que obligan a vincular cada línea telefónica móvil a una persona física o moral. A partir del 9 de enero de 2026, los dispositivos deberán estar asociados mediante datos oficiales, como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o la credencial para votar, según corresponda.

En los últimos meses, esta decisión regulatoria volvió a poner en alerta a millones de usuarios de telefonía móvil en México, ya que no se trata de un cambio inmediato ni de una medida sorpresiva, sino de un proceso que tendrá consecuencias concretas para quienes no cumplan con un requisito clave vinculado a su línea celular.

La duda comenzó a circular con fuerza entre usuarios de prepago y pospago: qué ocurrirá con los teléfonos que no estén asociados a una identidad oficial como la CURP. Aunque el calendario todavía ofrece margen, el escenario ya está definido y no contempla excepciones una vez vencidos los plazos establecidos.

A partir de enero del próximo año, se implementará el registro obligatorio de celulares para garantizar la seguridad digital de todos los usuarios en México. Fuente: Archivo.

Identificación de líneas telefónicas móviles: ¿qué rol tendrá la CURP?

El argumento central de las autoridades para requerir la CURP es combatir delitos como la extorsión, el secuestro y otras actividades criminales que se facilitan a través del anonimato.

Con la identificación de líneas telefónicas móviles, el uso del celular quedará ligado a un titular específico, eliminando la posibilidad de operar sin rastro. Para ello, deberán tener en cuenta un procedimiento en particular que implica los siguientes pasos:

Recepción del mensaje : el usuario recibirá un SMS oficial enviado por su proveedor de telefonía móvil. El mensaje llegará únicamente desde un remitente identificado con el nombre comercial del operador, no desde un número desconocido.

Contenido obligatorio del aviso . El SMS incluirá una leyenda clara y directa que advertirá sobre la obligación de vincular la línea telefónica móvil antes de una fecha límite determinada.

Mensaje estándar que verán los usuarios . El texto del aviso deberá indicar: “RECUERDA QUE DEBES VINCULAR TU LÍNEA ANTES DEL DD-MM-AAAA, INGRESA A: [ENLACE]”.

Enlace oficial para la vinculación : el link incluido en el SMS tendrá un formato específico y corresponderá al sitio oficial del operador, siguiendo esta estructura: https://www.[nombreoperador].com/vinculatulinea.

Identificación del operador : el nombre del operador que aparece en el mensaje será el mismo que el proveedor tenga registrado oficialmente ante las autoridades como prestador del servicio de telefonía móvil.

Fecha límite visible y clara : el SMS mostrará la fecha exacta hasta la cual el usuario podrá vincular su línea, expresada en formato día, mes y año (DD-MM-AAAA).

Frecuencia de los avisos : Si la línea telefónica no está vinculada, el proveedor deberá enviar este tipo de notificación al menos una vez por semana hasta que el trámite se complete.

Seguridad del mensaje: las empresas deberán aplicar medidas técnicas para garantizar que el SMS sea identificable como un mensaje oficial y evitar fraudes o suplantación de identidad.

¿Qué pasa si no vinculas tu línea telefónica con tu CURP?

Los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) establecen que, una vez vencido el plazo legal, los proveedores de telefonía móvil deberán deshabilitar todas las líneas que no estén vinculadas a un titular. El proceso no será inmediato: habrá un periodo de 120 días hábiles posteriores al plazo inicial antes de aplicar la medida.

Durante ese lapso, las empresas estarán obligadas a notificar de forma recurrente a los usuarios mediante SMS y otros canales. Los mensajes deberán enviarse al menos una vez por semana e incluirán la fecha límite y un enlace oficial para realizar la vinculación de la línea telefónica móvil.

Cabe destacar que cuando una línea sea deshabilitada, no quedará completamente inutilizada. El dispositivo quedará configurado para recibir alertas de emergencia, realizar llamadas a números de emergencia y comunicarse con el centro de atención del proveedor.

No obstante, el servicio regular quedará suspendido hasta que el titular complete la identificación requerida, cumpliendo con lo establecido en la ley y los lineamientos vigentes.