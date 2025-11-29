A escasas horas de que comience diciembre, el mes más esperado por millones de personas en todo México, el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, acaba de anunciar el pronóstico del clima para los próximos días, mostrando un panorama oscuro, digno de un “diciembre negro”.

Chubascos, lluvias, caída de agua nieve, de nieve, vientos poderoso, temperaturas que pueden bajar a los -5 °C, y más fenómenos naturales, provocarán que el cielo de México se convierta en una sabana oscura que tapara el Sol. Diciembre iniciará este lunes con un clima bajo las mismas tinieblas.

Diciembre bajo tormentas.

Clima para el domingo: el cierre de noviembre se vuelve sombrío con lluvias y un frío que muerde

Según el nuevo reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, el domingo estará dominado por chubascos, vientos fuertes y un descenso abrupto de temperaturas, preparando el escenario para un inicio de diciembre profundamente invernal.

El SMN advierte que la interacción del frente frío 17 con una vaguada generará condiciones severas, creando cielos densos y oscuros que cubrirán gran parte del norte, noreste y oriente del país.

Chubascos y lluvias fuertes en Tamaulipas y Veracruz

Aire polar provocando temperaturas de hasta –10 °C en sierras

Vientos de 60 km/h en estados del norte

Nieve o aguanieve en Chihuahua y Durango

Lunes 1 de diciembre: el mes inicia con tinieblas, tormentas y un frío extremo confirmado por el SMN

El SMN confirma que el lunes será un amanecer bajo un cielo gris y un ambiente helado, con lluvias dispersas y nuevas irrupciones de aire polar que intensificarán las condiciones invernales.

El río atmosférico continuará saturando de humedad gran parte del país, alimentando nubes pesadas que impedirán la entrada del Sol, haciendo que el primer día de diciembre se sienta como un preludio de un invierno implacable.

Clima para México hoy. Gobierno de México

Vientos de 70 km/h en Sonora , Chihuahua y Durango

Heladas severas al amanecer en múltiples sierras

Lluvias en occidente, centro y sureste

Nieve o aguanieve persistente en zonas altas del norte

Para el martes: el SMN advierte un “Norte” poderoso que oscurecerá aún más el panorama

El martes, de acuerdo con el reporte oficial, un evento de “Norte” muy fuerte golpeará las costas de Tamaulipas y Veracruz, llevando rachas violentas y oleaje elevado que complicarán las actividades marítimas.

A esto se sumarán lluvias intensas en regiones montañosas del centro-este, donde las bajas temperaturas y la humedad acumulada convertirán el ambiente en una mezcla peligrosa de niebla, viento y frío extremo.

Norte con rachas de hasta 80 km/h

Oleaje de 2.5 metros en costas del Golfo

Lluvias fuertes en Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y Puebla

Temperaturas mínimas cercanas a cero en zonas serranas

El SMN confirma un inicio de diciembre bajo un escenario crítico

El Servicio Meteorológico Nacional señala que la combinación de frentes fríos, vaguadas y ríos atmosféricos mantendrá un ambiente adverso, reforzando lluvias, viento y un frío que se profundizará durante las madrugadas.

El frío se toma a México este fin de semana. Shutterstock

El país enfrentará varios días bajo un cielo cargado y turbulento, con riesgos de deslaves, inundaciones y heladas, dejando claro que este “diciembre negro” inicia con fuerza inusual según el reporte oficial.

Lluvias persistentes en norte, oriente y sureste

Riesgo elevado por vientos fuertes

Heladas generalizadas en zonas altas

Atmósfera saturada por humedad del Pacífico y el Caribe

De acuerdo con el reporte oficial del SMN, Ciudad de México y Estado de México tendrán lluvias aisladas, cielo nublado y ambiente frío, especialmente durante las madrugadas, con viento de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en zonas altas. Las temperaturas bajarán notablemente, con riesgo de heladas en áreas serranas.