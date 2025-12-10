Es fundamental revisar los requisitos necesarios para obtener la visa de manera exitosa, así como la lista de costos correspondiente a 2025, que varía según la categoría de viaje.

El ingreso a los Estados Unidos de América para los extranjeros se permite bajo normas estrictas que requieren la presentación de la visa americana ante las autoridades migratorias.

En este contexto, el Departamento de Estado, responsable de la emisión de documentos, establece una serie de condiciones esenciales. Es fundamental revisar los requisitos necesarios para obtener la visa de manera exitosa, así como la lista de costos correspondiente a 2025, que varía según la categoría de viaje. Entre estas, se incluye una prueba que los habitantes del exterior deben superar para obtener la autorización de entrada.

Estos son los requisitos para obtener el ingreso legal a Estados Unidos Fuente: narrativas-spin-mx

Costo de la visa americana: información esencial para extranjeros

A continuación, los precios actualizados de cada una de las diferentes visas y permisos que se pueden solicitar para ingresar a Estados Unidos.

USD 185

(B) Visitante: Negocios, Turismo, Tratamiento Médico

(C) En tránsito en los EE. UU.

(D) Miembro de la tripulación

(F) Estudiante académico

(M) Estudiante vocacional/no académico

(I) Medios de comunicación o periodistas

(J) Visitante de intercambio

(TD/TN) Profesional del TLCAN

(T) Víctima de trata

(U) Víctima de actividad delictiva

USD 205

(H) Trabajador/Empleo temporal o aprendices

(O) Personas con habilidades extraordinarias

(P) Atletas, artistas y animadores

(Q) Visitante de intercambio cultural internacional

(R) Trabajador religioso

(L) Transferencia dentro de la empresa

USD 265

(K) Prometido o cónyuge de un ciudadano estadounidense

USD 315

(E1) Comerciante por Tratado

(E2) Inversionista por Tratado

(E3) Especialidad Profesional Australiana

Es relevante mencionar que una de las visas más solicitadas por extranjeros es la de turista, la cual permite viajar por un periodo máximo de hasta 6 meses, con un costo de USD 185, equivalente a aproximadamente 3,600 pesos mexicanos.

Es importante señalar que los precios de solicitud de visa de no inmigrante (MRV) establecidos por el Gobierno de EE.UU. varían según el tipo de documento que se tramite.

¿Qué exámenes son obligatorios para los extranjeros?

Los ciudadanos de otros países que deseen obtener su visa americana deberán atravesar ciertos procesos de aprobación. En particular, existe un requisito para este 2025 que la Embajada estadounidense implementa para quienes buscan ingresar al país .

Además de contar con ciertos documentos, como un pasaporte vigente, el formulario DS-160 completo, la carga de una fotografía y el pago de la tarifa, los aspirantes deben prestar especial atención a las cuentas que poseen en distintas plataformas de servicios digitales.

El procedimiento que exige el Gobierno estadounidense tiene como fin identificar cualquier tipo de información que pueda resultar relevante para determinar la idoneidad de un individuo que desea ingresar al país. Se trata de una revisión exhaustiva que llevan a cabo las autoridades en lo que respecta a los distintos perfiles en redes sociales que poseen los usuarios.