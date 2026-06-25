La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México mantiene actualizados a todos los miembros de la comunidad educativa del país ante el cierre del ciclo lectivo 2025-2026, que contará con un fin de semana largo en la previa a las vacaciones de verano.

Según confirmó el organismo de Gobierno, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán la posibilidad de aprovechar de un día de descanso obligatorio el próximo viernes 26 de junio.

La jornada sin clases se llevará a cabo antes del inicio del receso veraniego, que está previsto para mediados de julio, por lo que quienes quieran conocer cómo se desarrollarán las actividades en las próximas semanas, deberán atender a los siguientes detalles.

Nuevo calendario del ciclo escolar 2025-2026 confirmado por la SEP

¿Cuándo arrancan las vacaciones de verano en México?

Al igual que todos los años, la SEP mantiene un calendario fijo de fechas, días festivos y períodos de receso que alcanza a todos los estudiantes que asisten a las escuelas del país.

En este aspecto, el organismo gubernamental ha confirmado la fecha de inicio de las vacaciones de verano para los alumnos de todos los niveles. Según detalla en su sitio web oficial, los jóvenes concluirán con el ciclo lectivo 2025-2026 el próximo 15 de julio.

¿Por qué habrá descanso obligatorio el viernes 26 de junio?

El calendario que difundió la SEP a comienzos del ciclo lectivo 2025-2026 mantiene fijas todas las jornadas en las que no hay clases, como las del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Estos eventos educativos tienen como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente, con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

En lo que concierne al ciclo lectivo vigente, los mexicanos cuentan con una jornada de CTE restante, que se encuentra programada para el próximo viernes 26 de junio.