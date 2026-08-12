Mantener presionado el botón de encendido del celular por 5 segundos: para qué sirve y cómo usarlo.

Al ver que el celular quedó congelado, la pantalla no responde al tacto o una aplicación bloquea el sistema, la mayoría de las personas intenta resolverlo reiniciándolo de manera normal.

Sin embargo, existe una función que puede ayudar a recuperar el dispositivo cuando los controles dejan de funcionar: mantener el botón de encendido presionado durante unos 30 segundos.

Así, en determinados celulares, es posible forzar el reinicio y hacer que el equipo vuelva a responder sin perder los archivos almacenados.

Mantener presionado el botón de encendido del celular por 30 segundos para qué sirve y cómo usarlo. Josep M. Suria

Para qué sirve mantener pulsado el botón 30 segundos

En algunos dispositivos Android, este procedimiento es conocido como reinicio forzado y fue incluido para las situaciones en las que el sistema no responde de manera habitual y no es posible apagar o reiniciar el celular con normalidad.

Cuando la pantalla no reacciona o el teléfono está encendido pero no acepta ningún comando, este sistema aparece como una solución práctica. Al mantener presionado el botón de encendido durante unos 30 segundos, el dispositivo vuelve a iniciar el sistema para intentar recuperar su funcionamiento.

De todas maneras, esto no implica que haya que hacerlo siempre que se quiera reiniciar el teléfono. Se trata de una alternativa para cuando está bloqueado y, en caso de que funcione con normalidad, es conveniente reiniciarlo de la manera habitual.

Por qué los 30 segundos no funcionan igual en todos los celulares

Si bien este sistema está presente en muchos dispositivos Android, el procedimiento puede variar según la marca y el modelo. En los Google Pixel 5a y modelos previos, Google señala que hay que mantener el botón de encendido unos 30 segundos. En los Pixel 6 y posteriores, en cambio, hay que apretar el botón de encendido junto con el de subir el volumen.

Esta combinación también cambia en la mayoría de los Samsung Galaxy, donde la compañía indica mantener presionados al mismo tiempo el botón lateral y el de bajar el volumen durante más de 7 segundos.

En iPhone, tampoco aplica la regla de los 30 segundos. En los modelos más recientes, Apple indica presionar y soltar rápido el botón de subir volumen, repetir el procedimiento con el de bajar volumen y luego mantener pulsado el botón lateral hasta que aparezca el logo de Apple.

Por eso, aunque este método puede ser muy efectivo para forzar el reinicio de determinados celulares Android, no es una combinación universal para todos los teléfonos.