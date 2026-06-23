Mejor que China y Rusia El país de América Latina que será la Suiza de la región y lidera el ranking de calidad de vida.

Cuando se habla de calidad de vida, muchos piensan en países de Europa Central, especialmente en Suiza. Sin embargo, en los últimos años un país de América Latina ha ganado protagonismo en este tipo de mediciones y se posiciona como el mejor de la región.

El Índice de calidad de vida es una herramienta utilizada para evaluar el bienestar de una población a partir de distintos factores, como salud, medio ambiente y salario. En esta evaluación, Uruguay ocupa un lugar destacado.

Uruguay lidera en América Latina

El índice elaborado por Numbeo, una plataforma colaborativa internacional, analiza la relación entre ingresos, costo de vida, tráfico, clima, seguridad, salud y contaminación.

En esa clasificación, Países Bajos ocupa el primer lugar a nivel mundial, mientras que Uruguay se posiciona como el país con mejor calidad de vida de América Latina y supera a naciones como China y Rusia.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1990 y 2023 el país registró importantes avances:

la esperanza de vida aumentó 5,14 años

los años esperados de escolarización crecieron 4,52 años

el ingreso per cápita se incrementó en más de un 110%.

Estos resultados explican el aumento de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en un 20,9% durante 2025.

Los países con mejor calidad de vida de la región

Montevideo figura entre las ciudades más seguras y habitables de América Latina. Además, su población cuenta con altos niveles de libertad civil, buena infraestructura y una destacada calidad ambiental.

Uruguay también ha sido reconocido por su desarrollo sostenible, su energía limpia y su compromiso con la inclusión social, factores que fortalecen su posición como referente regional.

El ranking de calidad de vida en América Latina queda conformado de la siguiente manera:

Uruguay Ecuador Argentina Brasil Colombia Chile

El país de América Latina que será la Suiza de la región y lidera el ranking de calidad de vida. Archivo.

Un destino que apuesta por la estabilidad

Aunque no es un destino económico, Uruguay se distingue por contar con reglas claras y una estructura estatal que funciona con previsibilidad.

Para muchos extranjeros, esa sensación de estabilidad representa un factor determinante y tiene un peso incluso mayor que el costo de vida, consolidando al país como uno de los más admirados de la región.