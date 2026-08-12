Un truco casero de limpieza propone dejar la escoba en remojo con agua caliente y sal durante toda la noche para renovar sus cerdas y prolongar su vida útil. La técnica utiliza ingredientes básicos del hogar y se ha popularizado entre quienes buscan mantener sus utensilios en buenas condiciones sin gastar dinero extra.

El método, difundido en sitios especializados en consejos de limpieza, consiste en mezclar sal, vinagre blanco y agua caliente en un balde. La preparación actúa sobre las cerdas y ayuda a eliminar la suciedad acumulada por el uso cotidiano.

¿Por qué funciona el truco de la sal en la escoba?

La sal actúa como un endurecedor natural de las fibras. Al combinarla con agua caliente y vinagre, ayuda a que las cerdas recuperen firmeza y evita que permanezcan demasiado abiertas o deformadas con el paso del tiempo.

Para aplicar este método se necesitan pocos elementos y cantidades específicas:

Un balde con agua bien caliente.

Una taza de vinagre blanco.

Media taza de sal.

La escoba que se quiera tratar.

¿Cómo se aplica el método y qué resultados deja?

El procedimiento es sencillo: hay que llenar un balde con agua caliente hasta cubrir las cerdas, incorporar el vinagre y después la sal. Luego, se debe dejar la escoba en remojo durante al menos 30 minutos, aunque mantenerla durante toda la noche puede potenciar el efecto.

Al retirarla, conviene sacudirla y dejarla secar boca abajo, con las cerdas orientadas hacia el desagüe de una ducha o pileta, para facilitar la eliminación del exceso de agua. El resultado es una escoba con las cerdas más firmes y una mayor vida útil, lista para seguir utilizándose sin perder efectividad.