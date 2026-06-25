El Gobierno depositará 6,400 pesos a quienes estén por cumplir 65 años y completen este registro hasta el 28 de junio.

Este lunes comenzó un nuevo periodo de registro a la Pensión de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. El trámite estará disponible hasta el domingo 28 de junio.

Las personas interesadas deben acudir al Módulo de Bienestar que les corresponda, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. La ubicación del módulo puede consultarse en el portal ubicatumodulo.bienestar.gob.mx , ingresando la entidad y el municipio.

Calendario según la inicial del apellido

El registro se realiza de acuerdo con la letra inicial del primer apellido:

A, B, C: lunes 22

D, E, F, G, H: martes 23

I, J, K, L, M: miércoles 24

N, Ñ, O, P, Q, R: jueves 25

S, T, U, V, W, X, Y, Z: viernes 26

Todas las letras: sábado 27 y domingo 28

A quién están dirigidas las pensiones

La Pensión de las Personas Adultas Mayores está destinada a mexicanas y mexicanos de 65 años en adelante. En 2026, este programa entrega un apoyo de 6,400 pesos bimestrales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un apoyo económico bimestral a personas de 65 años o más.

La Pensión Mujeres Bienestar, por su parte, está dirigida a mexicanas de 60 a 64 años. Este programa otorga un apoyo de 3,100 pesos bimestrales y busca contribuir a la autonomía económica de las mujeres.

Ambos programas forman parte de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México y entregan sus apoyos de manera directa y sin intermediarios.

Documentos necesarios para el trámite

Para realizar el registro, las personas deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Teléfono de contacto.

Durante el registro también es posible nombrar a una persona auxiliar, quien deberá presentar los mismos documentos. Esta persona podrá apoyar posteriormente en trámites relacionados con el programa, en caso de que la persona registrada lo requiera. El trámite es presencial y gratuito.