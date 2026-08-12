La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.23 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 12 de agosto de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.5% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, el dólar canadiense retrocedió un 0,53% y en el último año acumula una caída del 7,00%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

el dólar canadiense tuvo cuatro caídas iniciales, un rebote, otra caída, luego tres avances seguidos y un retroceso final, con balance neto bajista en los 10 días.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 3.86%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad alcanzó un 6.36%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se presenta en un contexto favorable en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en el valor de la moneda en relación con otras divisas, reflejando una mejoría en el desempeño económico.

A pesar de la tendencia positiva, es crucial monitorizar los factores que podrían impactar esta situación en el corto plazo, como cambios en las políticas monetarias o fluctuaciones en los precios de las materias primas.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.