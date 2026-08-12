Es oficial. El SAT visitará ciudad por ciudad con cámaras especiales y abogados para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. (Representación creada con IA)

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades legales para comprobar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. Entre los mecanismos previstos por la legislación se encuentran distintas facultades de comprobación, incluidas las visitas domiciliarias en los casos que correspondan.

No se trata de una nueva medida ni de un operativo anunciado recientemente. La posibilidad de realizar este tipo de revisiones forma parte del marco fiscal vigente y debe ejercerse bajo las condiciones y formalidades establecidas por la legislación. El propio SAT mantiene información específica sobre los derechos de los contribuyentes durante estas actuaciones.

SAT: qué ocurre cuando inicia una revisión de las obligaciones fiscales

El SAT explica que toda persona tiene derecho a ser informada desde el inicio de cualquier actuación de la autoridad tributaria destinada a comprobar el cumplimiento, contenido y alcance de sus obligaciones fiscales.

Esta protección se encuentra vinculada con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. La autoridad debe informar y asistir al contribuyente sobre sus derechos y obligaciones mientras desarrolla sus facultades de comprobación.

El SAT lo señala expresamente en su portal oficial: “Cuando personal del SAT se presente en tu domicilio deben explicarte claramente el motivo de la visita y cuáles son tus derechos”.

Además, al inicio del ejercicio de determinadas facultades de comprobación debe entregarse la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, documento en el que se explican los derechos de la persona sometida a una revisión fiscal.

Visitas domiciliarias del SAT: qué establece la ley

Las visitas domiciliarias son una de las herramientas contempladas dentro de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal. No constituyen por sí mismas una sanción, sino un procedimiento mediante el cual la autoridad puede verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

La realización de una visita debe ajustarse a los requisitos, formalidades y plazos establecidos en la legislación fiscal. Por eso, no corresponde interpretar esta facultad como una autorización para que el SAT ingrese o actúe en cualquier domicilio sin cumplir previamente las condiciones legales aplicables.

La Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado explica precisamente las formalidades que debe respetar la autoridad fiscal para que el ejercicio de sus facultades de comprobación se encuentre apegado a la legislación.

Qué debe hacer el personal del SAT cuando se presenta en un domicilio

Cuando personal del organismo se presenta para desarrollar una actuación fiscal, debe informar claramente el motivo de la visita y explicar al contribuyente cuáles son sus derechos.

También debe entregarse, cuando corresponda, la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado. El documento debe acompañar el inicio de las facultades de comprobación previstas por la autoridad, como una visita domiciliaria o una solicitud de información y documentación.

El contribuyente tiene derecho a recibir información y asistencia durante el procedimiento y a conocer las condiciones en las que se desarrolla la revisión. El SAT incluye estos derechos dentro de su apartado oficial destinado a las personas sujetas a facultades de comprobación.

Si la autoridad omite informar al contribuyente sobre sus derechos, el SAT explica que esa situación no invalida automáticamente las actuaciones fiscales, aunque puede dar lugar a responsabilidad administrativa para el servidor público responsable, en los términos señalados por la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

¿Una visita del SAT significa que ya existe una infracción?

Una visita domiciliaria no implica por sí misma que el contribuyente ya haya sido declarado responsable de una infracción fiscal. Se trata de una facultad de comprobación destinada precisamente a revisar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Durante estas actuaciones, la autoridad debe realizar únicamente las diligencias permitidas por la legislación fiscal y respetar las formalidades aplicables al procedimiento. La Carta del Contribuyente Auditado señala que estos actos deben desarrollarse con apego a la legislación y bajo garantías de seguridad jurídica.

Por ese motivo, tampoco sería correcto afirmar que el SAT visitará automáticamente el domicilio de toda persona que tenga algún incumplimiento fiscal. Las fuentes oficiales describen la visita domiciliaria como una facultad de comprobación disponible para la autoridad, no como una consecuencia automática aplicable a todos los contribuyentes.

Qué derechos tiene una persona durante una revisión del SAT

El SAT reconoce diferentes derechos para las personas sujetas a facultades de comprobación, especialmente en lo relacionado con la información, asistencia y desarrollo legal de las actuaciones.

Entre los principales derechos se encuentran:

Conocer el motivo de la visita o actuación fiscal cuando personal del SAT se presente en el domicilio.

Recibir información sobre sus derechos y obligaciones durante la revisión.

Recibir la Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado al inicio de las actuaciones en los supuestos correspondientes.

Ser informado y asistido por las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación.

Exigir que las actuaciones se desarrollen dentro de los plazos y formalidades previstos por las leyes fiscales.

Para solicitar orientación fiscal, el SAT mantiene disponibles sus canales institucionales, entre ellos el portal oficial y MarcaSAT. Actualmente, el organismo informa que el número de MarcaSAT es 55 627 22 728, con atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excepto días inhábiles.