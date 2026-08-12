El Gobierno de España establece solo 14 feriados nacionales de los cuales 12 son a nivel nacional y dos elegidos por las comunidades autonómicas. Sin embargo, existen otras festividades en el país en las que se conmemoran fechas destacadas.

En el miércoles, 12 de agosto de 2026 , los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional de la Juventud, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país.

Fuente: narrativas-mx

¿Qué se celebra el miércoles 12 de agosto?

El Día Internacional de la Juventud, celebrado el 12 de agosto, es una fecha promovida por la ONU para fomentar la participación de los jóvenes en todos los aspectos de la sociedad. Este día busca visibilizar los desafíos que enfrenta la juventud, como el acceso limitado al mercado laboral, la vivienda y la participación política y resaltar su potencial para contribuir a soluciones significativas en sus comunidades.

Con una población juvenil que alcanza los 1.800 millones, esta celebración se vuelve crucial. Muchos jóvenes viven en situaciones de conflicto y enfrentan dificultades que limitan su desarrollo personal y profesional. El Día Internacional de la Juventud no solo destaca la fragilidad de este grupo, sino que también enfatiza su capacidad de impulsar cambios positivos y ser agentes de transformación social.

Desde su proclamación oficial en 1999, el Día Internacional de la Juventud ha motivado a comunidades y organizaciones a realizar actividades que promuevan la juventud y su participación activa. Los eventos como charlas, talleres y conciertos son ejemplos de cómo se puede celebrar este día, invitando a la sociedad a involucrarse y apoyar a las nuevas generaciones en su camino hacia un futuro más justo.

¿Cómo celebrar el Día Internacional de la Juventud?

Para celebrar el Día Internacional de la Juventud, puedes informarte sobre los eventos y actividades organizadas por los ayuntamientos y organismos oficiales en tu comunidad, como fiestas, conciertos y talleres. Participar en estas actividades te permitirá conectar con otros jóvenes y fomentar la unión en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrentan.

Además, considera organizar o unirte a charlas y debates que aborden temas relevantes para la juventud, promoviendo la participación activa de los jóvenes en la sociedad. Esta es una excelente oportunidad para expresar tus ideas y contribuir a la lucha por una sociedad más justa y equitativa.