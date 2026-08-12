Durante el cierre de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026, el euro alcanzó los MXN 19.66, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.63% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Euro retrocedió un 1,29% y en el último año acumula una caída del 8,44%, señal de una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro mostró una tendencia claramente bajista, con un breve repunte a mitad del periodo antes de retomar las caídas y cerrar por debajo del nivel inicial.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es de 3.95%, es menor que la volatilidad anual de 5.56%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cinco días, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que la moneda ha ido ganando valor progresivamente y ha generado expectativas favorables entre los inversionistas.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, reflejando una posible pérdida de confianza en la moneda. En general, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro en el mercado.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.7 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.