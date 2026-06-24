“Con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería", Mario Delgado.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó un nuevo beneficio para las y los estudiantes del Conalep que deseen cursar una carrera profesional, mediante un convenio que facilitará su ingreso al Tecnológico Nacional de México (TecNM).

El acuerdo establece las bases pedagógicas, normativas y operativas para garantizar el tránsito académico de los alumnos del Bachillerato Nacional hacia la educación superior, ampliando las oportunidades de formación para miles de jóvenes en todo el país.

Durante la firma del convenio, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, destacó que “con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería”, lo que permitirá fortalecer la continuidad educativa de los estudiantes.

SEP

¿En qué consiste el nuevo apoyo para estudiantes del Conalep?

La SEP informó que el convenio reconoce las competencias académicas adquiridas por las y los egresados del Conalep, facilitando su incorporación a los programas educativos que ofrece el Tecnológico Nacional de México.

La medida forma parte de la estrategia educativa impulsada por el Gobierno federal para garantizar que más jóvenes tengan acceso a estudios superiores y encuentren mayores oportunidades de desarrollo profesional.

Además, busca reducir las barreras de ingreso entre el nivel medio superior y la universidad, permitiendo que las trayectorias académicas sean más accesibles y con mayores posibilidades de éxito.

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Miles de jóvenes podrán acceder a carreras de ingeniería

Uno de los principales beneficios del convenio es que los egresados del Conalep podrán contar con acceso preferente a distintas carreras de ingeniería impartidas por los institutos tecnológicos que forman parte del TecNM.

Las autoridades educativas señalaron que el objetivo es formar profesionistas altamente capacitados, pero también ciudadanos comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y del país.

Asimismo, se busca optimizar los recursos públicos mediante una mejor coordinación entre instituciones educativas, creando un sistema más integrado para la formación de estudiantes.

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Así comenzará a aplicarse el nuevo convenio

La implementación del acuerdo iniciará en la Ciudad de México mediante un programa piloto entre el Conalep y el Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero.

Entre los principales alcances del convenio destacan:

Acceso preferente.

Continuidad académica.

Carreras de ingeniería.

Reconocimiento de competencias.

Más oportunidades educativas.

Movilidad social.

Tránsito académico.

Expansión nacional gradual.

Posteriormente, el modelo será replicado de manera gradual en los planteles del Conalep y del Tecnológico Nacional de México ubicados en distintas entidades del país, con el objetivo de que más estudiantes encuentren opciones educativas acordes con sus intereses, capacidades y lugar de residencia.