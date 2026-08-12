El Lystrosaurus, un pariente lejano de los mamíferos, fue uno de los animales que logró sobrevivir a la extinción masiva del Pérmico-Triásico, ocurrida hace unos 252 millones de años. Un fósil excepcional, que conservó un embrión dentro de un huevo, aportó nuevas pistas sobre las características que pudieron favorecer su supervivencia.

Aunque suele aparecer asociado a los grandes animales prehistóricos que dominaron la Tierra, el Lystrosaurus no era un dinosaurio, sino un dicinodonte, un grupo de reptiles mamiferoides emparentados de forma lejana con los mamíferos. Su presencia se volvió especialmente abundante después de la extinción que eliminó a gran parte de las especies del planeta.

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El hallazgo del huevo permitió estudiar directamente el desarrollo de sus crías y plantear que determinadas características reproductivas pudieron darle una ventaja frente a las condiciones extremas posteriores a la catástrofe.

Los investigadores analizaron el fósil mediante tecnología de imágenes de alta resolución para observar los diminutos huesos del embrión.

El huevo que reveló cómo sobrevivió el Lystrosaurus

Los investigadores determinaron que los huevos del Lystrosaurus eran muy grandes en relación con el tamaño del animal. Esta característica habría permitido que las crías nacieran relativamente desarrolladas y tuvieran capacidad para desplazarse y alimentarse poco después de salir del cascarón.

Entre las características que pudieron favorecer su supervivencia se encuentran:

Crías relativamente desarrolladas al momento de la eclosión.

Una posible cáscara blanda y similar al cuero , que habría dejado pocos rastros en el registro fósil.

Una superficie reducida en relación con el radio del huevo, que pudo ayudar a evitar la desecación del embrión .

Un crecimiento rápido y una maduración temprana que habrían favorecido la expansión de la especie.

El fósil fue recuperado durante una expedición realizada en 2008. Años después, nuevas técnicas permitieron confirmar que dentro del cascarón había un embrión. El estudio permitió observar, entre otros detalles, que la mandíbula todavía no había terminado de fusionarse, una señal de que el animal se encontraba en una etapa inmadura de desarrollo.

La extinción que cambió la vida en la Tierra

La extinción del Pérmico-Triásico, hace aproximadamente 252 millones de años, fue uno de los episodios más devastadores de la historia del planeta. Después de este evento quedaron numerosos nichos ecológicos vacíos, lo que permitió que nuevas especies se diversificaran y ocuparan diferentes regiones.

Dinosuarios. El Cronista | Grok

El Lystrosaurus se convirtió en uno de los animales más abundantes de ese periodo y formó parte de la fauna que prosperó después de la catástrofe. Posteriormente aparecieron o se diversificaron grupos que darían origen a los grandes linajes de cocodrilos, dinosaurios y mamíferos, además de formas ancestrales de tortugas y lagartos.

El estudio del embrión también ayuda a comprender un fenómeno más amplio. Investigaciones sobre las extinciones masivas indican que, después de estos acontecimientos, la fauna de distintas regiones del planeta tiende a volverse más parecida. La desaparición de numerosas especies deja espacios ecológicos disponibles que son ocupados por nuevas formas de vida capaces de expandirse y diversificarse.

Más que demostrar que el Lystrosaurus fue el “único” animal que sobrevivió, el hallazgo muestra cómo una especie pudo resistir una de las mayores crisis biológicas de la Tierra. Sus características reproductivas ofrecen una ventana para entender qué estrategias pueden favorecer la supervivencia cuando los ecosistemas atraviesan transformaciones extremas.