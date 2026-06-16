Miles de estudiantes de educación media superior y superior ya comenzaron a recibir el pago de las Becas para el Bienestar correspondientes al bimestre mayo-junio de 2026. La dispersión de recursos inició este 15 de junio a través del Banco del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, por lo que los pagos continuarán hasta el próximo 26 de junio.

Entrega de becas

Calendario de pagos de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

La entrega de apoyos económicos para estudiantes se llevará a cabo durante diez días hábiles, de acuerdo con el siguiente calendario oficial publicado por las autoridades educativas:

A y B: Lunes 15 de junio

C: Martes 16 de junio

D, E y F: Miércoles 17 de junio

G: Jueves 18 de junio

H, I, J, K y L: Viernes 19 de junio

M: Lunes 22 de junio

N, Ñ, O, P y Q: Martes 23 de junio

R: Miércoles 24 de junio

S: Jueves 25 de junio

T, U, V, W, X, Y y Z: Viernes 26 de junio

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios consultar la fecha que les corresponde antes de acudir a retirar sus recursos y verificar que su depósito haya sido realizado en la cuenta asociada a su tarjeta del Banco del Bienestar.

Beneficios

Estos son los montos que recibirán los beneficiarios

La Coordinación Nacional de Becas recordó que la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez entrega un apoyo de 1,900 pesos bimestrales. El programa está dirigido a estudiantes de bachillerato o profesional técnico bachiller inscritos en escuelas públicas. “Otorga 1,900 pesos bimestrales a todas y todos los estudiantes” .

Para quienes cursan estudios universitarios, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro contempla un apoyo de 5,800 pesos bimestrales.

Según las reglas del programa, esta beca está dirigida a estudiantes de instituciones públicas de educación superior y “prioriza a estudiantes de escuelas clasificadas como prioritarias o susceptibles de atención”.