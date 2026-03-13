Elon Musk ha confirmado la inminente llegada del apocalipsis, señalando que la destrucción de la humanidad podría ser provocada por un riesgo aún más grave que el calentamiento global. La confirmación se realizó a través de la red social X, que es utilizada por numerosos políticos, empresarios y figuras influyentes a nivel mundial para la difusión de sus ideas. Recientemente, el miembro del Parlamento Europeo, Emmanouíl Frágkos, retomó la predicción de la destrucción de la humanidad realizada por Elon Musk. El diputado conservador afirmó que el colapso poblacional se producirá como consecuencia de las bajas tasas de natalidad. Este riesgo se presenta como una preocupación mayor que el cambio climático, según el funcionario. Un estudio reciente de Morgan Stanley estima que para el 2030, aproximadamente el 45% de las mujeres de entre 25 y 44 años estarán solteras y sin hijos. El político sostiene que el moderno estilo de vida actual, caracterizado por escasos incentivos para el matrimonio, ha llevado a hombres y mujeres a no tener descendencia. En este contexto, asegura que la solución radica en utilizar todos los recursos disponibles para fomentar el nacimiento de más bebés y, de este modo, salvar a la humanidad. A lo largo de los últimos años, Elon Musk ha vaticinado grandes crisis que enfrentará el mundo y que podrían transformarlo de manera significativa. Además de la creciente disminución en las tasas de natalidad, ha compartido su pronóstico sobre el papel que desempeñará la inteligencia artificial en los años venideros, en un contexto de notable avance y crecimiento. El fundador de Tesla y SpaceX ha expresado su postura no solo respecto al futuro que le espera a esta herramienta, sino también sobre el rol que podría desempeñar en la próxima crisis del planeta. Según el empresario y mano derecha de Donald Trump, el punto de inflexión que marcará un complejo contexto para todos los ciudadanos del mundo estará relacionado con un problema energético, derivado del aumento de la demanda en lo que respecta a la IA y los vehículos eléctricos. Particularmente en lo que concierne a la primera herramienta tecnológica, la rápida expansión que está experimentando guarda una estrecha relación con el consumo de electricidad y el almacenamiento de datos. Al día de hoy, la demanda de electricidad a nivel mundial es considerable y ha llevado a un análisis exhaustivo por parte de expertos sobre los problemas que podría acarrear a partir de 2026 en la población mundial.