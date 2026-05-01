En las entrañas de Zacatecas, a miles de kilómetros de Dubái, emerge una riqueza que podría cambiar el mapa económico de América Latina. México produce casi un tercio de su oro desde una sola mina, genera más de 1.900 millones de dólares por año y tiene reservas garantizadas por dos décadas más. El problema: quien se lleva la mayor tajada no vive en México, sino en Colorado. Hay un lugar en el estado de Zacatecas donde la tierra literalmente vale oro. Desde 2010, la mina Peñasquito opera sin pausa en ese rincón del norte mexicano y se consolidó como el motor principal de la producción aurífera del país. No es una mina más: es un megayacimiento que, por su escala y productividad, no tiene parangón en toda América Latina. Su contribución habla por sí sola: en 2022 aportó el 28,8% de todo el oro producido en México. Eso significa que, de cada diez gramos de oro, casi tres salieron de este único punto en el mapa. Y no solo produce oro: la mina extrae también plata, zinc y plomo en cantidades industriales. Las reservas identificadas garantizan operaciones por lo menos dos décadas más, lo que convierte a Zacatecas en el epicentro aurífero de México durante toda la primera mitad del siglo. Desde 2019, el complejo minero Peñasquito pasó a formar parte de Newmont Corporation, una compañía con sede en Denver, Colorado, reconocida actualmente como la mayor productora de oro a nivel mundial. Este cambio de propiedad se dio en el contexto de una fusión empresarial de gran escala dentro de la industria minera global, lo que marcó un punto de inflexión para uno de los yacimientos más relevantes de México. A partir de esa operación, no solo asumió la titularidad del proyecto, sino también el control integral de sus actividades: desde la planeación y ejecución de las operaciones extractivas hasta la gestión financiera, las decisiones estratégicas y la relación con comunidades y autoridades.