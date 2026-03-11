En el marco de la Code Conference, Elon Musk compartió una nueva predicción sobre el futuro energético del planeta. El fundador de SpaceX y Tesla abordó los problemas de energía a nivel global y anticipó una crisis mundial que afectará principalmente a los usuarios del sistema eléctrico. Como líder de diversas empresas tecnológicas, el multimillonario realiza con frecuencia pronósticos sobre el futuro, y aunque no todos se materializaron, algunos —como el de los autos eléctricos— demostraron ser acertados. En esta ocasión, Musk anticipó un desafío energético global impulsado por el crecimiento de los vehículos eléctricos: “Si transformamos todo el transporte actual a eléctrico, la demanda de electricidad se duplicará en comparación con la actual”. A partir de esta proyección, sostuvo que el sistema energético vigente es obsoleto y no está capacitado para afrontar la creciente demanda que surge de la transición hacia energías sostenibles. Este desafío, según su perspectiva, se agravará con el tiempo. En la actualidad, Tesla ofrece paneles solares y baterías para la carga de vehículos en el hogar. Sin embargo, Musk anunció que la compañía está desarrollando un robot humanoide al que describió con una frase contundente: “Será como Tesla, pero con piernas”. El empresario explicó que, pese a haber evitado su construcción por temor a contribuir a escenarios similares a los de las películas de ciencia ficción, ahora considera que la llegada de los robots humanoides es inevitable y decidió trabajar en su propio modelo, con foco en la seguridad y la ética. “He estado evitando esto durante un tiempo porque no quería acelerar el apocalipsis de la inteligencia artificial, pero con Boston Dynamics, estos robots humanoides llegarán, con o sin Tesla”, afirmó Musk. Y agregó: “Sin embargo, con Tesla, tendré un mayor control para asegurarme de su seguridad y capacidad intelectual. Me esforzaré por hacerlo de la mejor manera posible”. En agosto de 2024, Musk presentó el robot humanoide de Tesla, diseñado para realizar tareas consideradas “peligrosas y aburridas”. Durante una conferencia virtual, sostuvo: “Tesla es la mayor compañía de robótica del mundo porque los autos son, en esencia, robots semi-sensibles sobre ruedas. Por lo tanto, tiene sentido transformarlo en un formato humanoide”. Con este avance, se espera eliminar trabajos repetitivos como agacharse para levantar objetos o realizar compras.