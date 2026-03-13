La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer los detalles sobre la forma en que se realizará el Servicio Militar Nacional en 2026, así como la cartilla militar que deberán tramitar los ciudadanos mexicanos y los requisitos formales para iniciar el proceso. Con esta información, la institución busca aclarar las versiones erróneas y confusiones que suelen circular cada año en torno a este trámite. El Servicio Militar Nacional vuelve a colocarse en el centro de atención de miles de jóvenes en México. Con el inicio de cada año, el trámite de la cartilla militar genera dudas, expectativas y, en muchos casos, desinformación, especialmente entre quienes cumplen la mayoría de edad o entre aquellos que no realizaron el proceso en el momento correspondiente. A pesar de que el procedimiento evolucionó y ya no se lleva a cabo como en décadas anteriores, persisten interrogantes sobre si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben cumplir con esta obligación y cuáles son las fechas clave para no quedar excluidos del registro oficial. No obstante, la información ya fue claramente definida por las autoridades competentes. De acuerdo con la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir con el Servicio Militar Nacional (SMN) conforme a sus capacidades físicas y aptitudes. Este proceso puede realizarse bajo dos modalidades: “encuadrados”, cuando los jóvenes deben asistir a sesiones de adiestramiento militar, o “a disponibilidad”, cuando quedan registrados sin necesidad de realizar instrucción presencial, según el resultado del sorteo anual. La obligación inicia a los 18 años, edad en la que los jóvenes deben realizar su alistamiento y participar en el sorteo correspondiente. Sin embargo, la Sedena aclara que los ciudadanos de hasta 39 años que no hayan cumplido previamente con este requisito también están obligados a regularizar su situación militar. El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente. Así lo confirmó el organismo al recordar que esta disposición se sustenta en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos, ya sea por nacimiento o por naturalización. El Servicio Militar Nacional 2026 se realizará a través de 13 sesiones sabatinas, cada una con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. El programa de adiestramiento estará dividido en dos etapas a lo largo del año, organizadas de la siguiente manera: En cada una de estas etapas se llevarán a cabo las jornadas de capacitación, en las que los participantes deberán presentarse los sábados para cumplir con las actividades de instrucción correspondientes.