En algunas personas, las canas aparecen alrededor de los 30 años, aunque su aparición puede adelantarse o retrasarse dependiendo, sobre todo, de factores genéticos. En cualquiera sea el caso, existe un método casero popular que funciona como un perfecto tinte natural, el cual combina vinagre de manzana con bicarbonato de sodio. Si tienes pelo blanco y evitar tintes u otros tratamientos químicos, esta es una alternativa casera que ideal para eliminar los “hilos plateados” del cabello. Conoce a continuación los detalles. El vinagre de manzana es popular para el cuidado capilar gracias a sus propiedades antimicrobianas. Su contenido de ácido acético ayuda a combatir bacterias y hongos, además de aportar antioxidantes, ácido málico y pectina, elementos que contribuyen a mejorar la apariencia del cabello. También ayuda a equilibrar el pH del cuero cabelludo y a limpiar los folículos, lo que favorece un crecimiento más saludable. Sin embargo, es importante usarlo con moderación, ya que en exceso puede causar resequedad o irritación, especialmente en cabellos con canas, que tienden a ser más frágiles. Por su parte, el bicarbonato de sodio puede ayudar a mantener las canas con un tono más uniforme, evitando que se tornen amarillentas o opacas. También actúa como limpiador profundo, eliminando residuos y exceso de grasa del cuero cabelludo. Aun así, su uso excesivo puede debilitar el cabello al eliminar sus aceites naturales, además de tener un ligero efecto aclarante que podría afectar zonas sin canas. Para aplicar la mezcla del bicarbonato con vinagre de forma segura, es fundamental no usar los ingredientes sin diluir, ya que podrían provocar irritación o descamación. Preparación: Esta mezcla debe aplicarse únicamente en las zonas con canas, dejarse actuar unos 40 minutos y luego enjuagarse con agua tibia. Utilizada de forma correcta, esta combinación puede ayudar a mantener las canas limpias, con mejor apariencia y sin cambios indeseados de color, siempre cuidando no abusar de su aplicación para evitar efectos contraproducentes.