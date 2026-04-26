La compañía de autos de Elon Musk ha enfrentado problemas para posicionar a Tesla en el mercado automovilístico de India al tener como competencia a marcas como Mercedes-Benz y BMW. Esto se debe a que los precios en India están más elevados por los aranceles de importación que aplica el país. Esto dificulta a los autos eléctricos de Tesla competir en un mercado de por sí saturado: desde su lanzamiento, su modelo más vendido solo logró vender 350 unidades en el país. El modelo YL de Tesla tiene una autonomía de 681 km, es decir, 423 millas, con un precio equivalente a 66,000 dólares en la moneda local. Con las mejoras integradas a esta nueva versión, el valor está ligeramente por encima del original que era de 64,000 dólares. La razón por la que cuesta competir en el mercado automotriz de India es porque la mayoría de los autos tienen un precio por debajo de los 22,000 dólares. La venta de autos eléctricos representa menos del 5% del total en el país en 2025, ya que los fabricantes locales como Tata Motors y Mahindra dominan el mercado. La industria automotriz de India funciona con aranceles a la importación de vehículos que se ubican entre el 70% y el 110%, uno de los niveles más altos del mundo. En el caso de autos eléctricos importados, como los de Tesla, la carga impositiva ronda el 100%, lo que duplica el precio respecto de otros mercados y limita su expansión en el país. Las autoridades buscan que las automotrices fabriquen dentro del país en lugar de importar. Por eso, pese a la presión internacional, los aranceles se mantienen elevados, aunque existen negociaciones puntuales para reducirlos hasta el 40% o incluso el 10% en el largo plazo en acuerdos específicos, con cupos y excepciones que todavía protegen a la industria nacional, especialmente en el segmento eléctrico.