El Programa de Verificación Vehicular representa una obligación anual para millones de conductores mexicanos, diseñado para monitorear las emisiones contaminantes y garantizar que los automóviles cumplan con los estándares ambientales . Sin embargo, no todos los propietarios deben someterse a este proceso.

Las autoridades mexicanas han establecido exenciones específicas que benefician a determinados tipos de vehículos. Esta medida busca reconocer aquellas unidades que, por sus características técnicas o uso especializado, no representan el mismo impacto ambiental que los automóviles convencionales.

Cuáles son los vehículos exentos del trámite de verificación

La lista de vehículos que no requieren pasar por la verificación en 2026 incluye seis categorías principales:

Los autos con matrícula de vehículo antiguo o de colección o traslado.

Motocicletas que circulan por territorio nacional.

Los vehículos con tecnología sustentable.

Los autos completamente eléctricos o híbridos de categorías I e II.

Los tractores agrícolas.

La maquinaria industrial.

Calendario de verificación para el resto de vehículos

Para quienes sí deben cumplir con el trámite, el primer semestre de 2026 establece un calendario específico según el color del engomado y la terminación de las placas . Los vehículos con engomado amarillo y placas terminadas en 5 o 6 deben verificar entre julio y agosto.

El cronograma continúa de manera escalonada:

Amarillo (5 o 6) en enero-febrero

rosa (7 u 8) en febrero-marzo

rojo (3 o 4) en marzo-abril

verde (1 o 2) en abril-mayo

azul (9 o 0) en mayo-junio.

Respetar estos plazos resulta fundamental para evitar sanciones económicas.

Cuáles son los precios de la verificación vehicular

De acuerdo a las autoridades, el precio del trámite se mantendrá mantiene estandarizado para todos los hologramas. El costo equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA, es decir unos 738 pesos. Los vehículos de otras entidades que soliciten voluntariamente la verificación en la capital pagarán 630 pesos, con excepción de los del Estado de México.