Las autoridades han confirmado que el proceso de inspección vehicular será exhaustivo, examinando cada automóvil de manera individual para garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales obligatorios establecidos por las normas oficiales.

Esta medida busca fortalecer el control de emisiones contaminantes sin afectar la economía de los grupos más vulnerables. Aunque el programa de verificación vehicular es obligatorio para circular, las autoridades han diseñado esquemas de exención para facilitar que todos los vehículos mantengan sus emisiones bajo control.

Quiénes acceden a la verificación vehicular gratuita

El acceso a la verificación sin costo está dirigido a segmentos específicos de conductores. Los principales beneficiados son las personas con discapacidad y los adultos mayores que cuenten con su credencial vigente de instituciones como el INAPAM, siempre que el vehículo esté registrado a su nombre.

Conductores deberán aprobar la verificación vehicular para poder circular de manera legal.

Los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos también mantienen su estatus de exención de pago. Al ser considerados vehículos de cero o bajas emisiones, estos conductores no solo acceden al trámite sin costo, sino que quedan exentos de las restricciones de circulación en días de alta contingencia ambiental.

Cómo funciona el proceso de verificación vehicular

El proceso de verificación vehicular consiste en una inspección técnica detallada. Incluye la medición de gases contaminantes como monóxido de carbono, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno, además de una inspección físico-mecánica rápida para asegurar que el motor y el sistema de escape funcionen de manera eficiente.

Cuál es el calendario de verificación vehicular en 2026 Sedema

Al aprobar la prueba, el conductor recibe el distintivo u holograma correspondiente, el cual certifica que el auto cumple con las normas oficiales. En el caso de los beneficiarios de la gratuidad, el sistema aplica el descuento del 100% de manera automática al momento de generar la cita en el portal oficial de cada estado.

Cuándo completar la verificación vehicular

Los conductores deben revisar el calendario de acuerdo con el último dígito de sus placas:

amarillo (5 o 6) en enero-febrero

rosa (7 u 8) en febrero-marzo

rojo (3 o 4) en marzo-abril

verde (1 o 2) en abril-mayo

azul (9 o 0) en mayo-junio.

Para acceder al beneficio, se debe presentar la documentación original que acredite la condición de adulto mayor o discapacidad, junto con la tarjeta de circulación vigente del año 2026.

Las autoridades han sido enfáticas en que el beneficio de gratuidad solo aplica durante el periodo que corresponde por calendario. Si el propietario intenta realizar la verificación fuera de tiempo o de forma extemporánea, perderá el subsidio y deberá pagar la multa correspondiente por incumplimiento. Se recomienda realizar una afinación previa del motor para asegurar que el vehículo apruebe en el primer intento.