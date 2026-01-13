El trámite ya tiene calendario confirmado para 2026 y será obligatorio para todos los conductores del Estado de México, aunque las fechas varían según cada vehículo.

La verificación vehicular volverá a ser un trámite obligatorio para todos los conductores del Estado de México en 2026 , aunque no todos deberán cumplirlo en el mismo mes. Con un calendario oficial ya definido, las autoridades buscan ordenar el proceso y reforzar el control de emisiones contaminantes.

El esquema se basa en la terminación de placas y el color del engomado, lo que determina cuándo debe acudir cada automovilista a un centro de verificación vehicular oficial.

De esta manera, no respetar las fechas establecidas puede derivar en multas elevadas y complicaciones para circular, por lo que resulta clave mantenerse al tanto de cada novedad al respecto.

Calendario de verificación vehicular Edomex 2026: cuándo te toca según tu placa

El calendario de verificación vehicular en el Estado de México se basa en el color del engomado y el último número de la placa, lo que determina el mes exacto en el que cada vehículo debe realizar el trámite. Este esquema aplica tanto para el primer como para el segundo semestre del año .

Durante el primer semestre, los autos con engomado amarillo y terminaciones 5 y 6 deben verificar en enero y febrero. A ellos les siguen los de engomado rosa, con placas terminadas en 7 y 8, entre febrero y marzo.

El orden continúa con engomado rojo (3 y 4) de marzo a abril, engomado verde (1 y 2) de abril a mayo, y finalmente engomado azul (9 y 0) entre mayo y junio. Respetar estas fechas es clave para evitar multas por verificación extemporánea.

Requisitos para hacer la verificación vehicular en Edomex 2026

Presentar identificación oficial vigente del propietario, como INE u otro documento válido.

Mostrar la tarjeta de circulación actualizada y en regla.

Entregar el comprobante de la última verificación vehicular aprobada o, en su caso, la constancia de pago de multa por verificación extemporánea.

Proporcionar la factura o carta factura del automóvil si se trata de un vehículo nuevo o que realiza su primera verificación.

Acreditar estar al corriente en el pago de tenencia y refrendo, sin adeudos.

Mantener el vehículo en condiciones mecánicas adecuadas, sin fallas visibles durante la inspección.

Agendar previamente la cita en el portal oficial de verificación vehicular, salvo excepciones por prórrogas autorizadas.

Multas y costos de la verificación vehicular: qué pasa si no cumples

No realizar la verificación vehicular dentro del periodo asignado puede derivar en sanciones económicas importantes. En el Estado de México, las multas por incumplimiento pueden superar los 3 mil pesos, dependiendo del tiempo de retraso.

Más allá de la sanción económica, circular sin verificación vigente puede traer complicaciones adicionales, como restricciones para realizar otros trámites vehiculares o problemas en operativos de control .

En cuanto al costo del trámite, este varía según el holograma obtenido. Los precios son más altos para los hologramas 00 y 0, mientras que los hologramas 1 y 2 tienen un costo menor, todos ajustados a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).