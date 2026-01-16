El Gobierno del Estado de México sorprendió a miles de automovilistas con una corrección de último momento al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria para el Primer Semestre de 2026.

A través de una fe de erratas publicada el pasado 9 de enero en la Gaceta Oficial, se modificaron criterios fundamentales que afectan directamente a quienes deben realizar este trámite.

Los cambios impactan principalmente los requisitos para obtener los hologramas Doble Cero, Cero y Uno.

La corrección extiende el plazo de verificación para vehículos con holograma 00 y amplía los años modelo que pueden acceder al holograma 0, beneficiando a miles de automovilistas. Sedema

Holograma Doble Cero: amplían el plazo y cambian el calendario obligatorio

Los conductores que obtuvieron el holograma 00 en 2024 pueden respirar tranquilos. La corrección oficial modificó sustancialmente el periodo en que deben acudir a verificar sus vehículos.

Originalmente, el documento señalaba que estos automovilistas debían cumplir con el trámite durante el primer semestre de 2026, pero la fe de erratas establece que ahora tendrán hasta el segundo semestre del año para hacerlo , según el último dígito de sus placas.

Esta extensión representa un alivio para miles de propietarios de vehículos con esta constancia ambiental, otorgándoles más tiempo para realizar el procedimiento sin presiones ni saturación en los centros de verificación.

Más autos podrán obtener el Holograma Cero: estas son las nuevas condiciones

Una de las modificaciones más significativas beneficia a los propietarios de vehículos con algunos años de antigüedad. El rango de años modelo elegibles para obtener el holograma 0 se amplió considerablemente: mientras que antes solo aplicaba para automóviles 2010 y posteriores, ahora incluye modelos desde 2006 en adelante.

Los requisitos para acceder a esta categoría establecen que los vehículos deben utilizar gasolina o gas (natural o LP), contar con sistema de control de emisiones, cumplir con los criterios OBD y no rebasar los límites máximos permisibles de contaminantes.

La misma condición aplica para unidades emplacadas en el Estado de México que cuenten con sistemas de conversión secuencial de quinta generación a gas, abriendo la posibilidad a miles de conductores que antes quedaban excluidos de esta clasificación.

Los nuevos lineamientos reducen el rango de modelos elegibles, dejando fuera a autos que antes calificaban y obligando a cumplir estándares ambientales más estrictos. Fuente: Shutterstock.

Holograma Uno bajo nueva restricción: estos modelos ya no califican

En contraste con la flexibilización del Holograma Cero, las autoridades ambientales decidieron endurecer los criterios para el Holograma 1. La corrección oficial reduce drásticamente el rango de años modelo que pueden obtener esta constancia: de un periodo que abarcaba de 1994 a 2009, ahora únicamente serán elegibles los vehículos modelo 1994 a 2005, siempre que no excedan los límites máximos de emisiones establecidos.

Esta restricción deja fuera a automóviles de los años 2006 a 2009 que anteriormente podían aspirar a este holograma, obligándolos a cumplir con estándares más estrictos o enfrentar limitaciones de circulación.

La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible aclaró que estas correcciones no modifican el resto de las disposiciones, manteniendo vigentes los demás lineamientos para el primer semestre de 2026.