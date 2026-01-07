La Verificación Vehicular aumenta de precio a partir del 1 de febrero.

La Secretaría del Medio Ambiente de Ciudad de México publicó el programa de verificación vehicular obligatoria para el primer semestre de 2026, que incluye importantes ajustes en los criterios de asignación de hologramas e incentivos ambientales.

El trámite, obligatorio para circular legalmente en CDMX, mantiene su costo, pero incorpora modificaciones que los automovilistas deben conocer para evitar sanciones.

Cuándo se puede hacer la verificación vehicular en CDMX

El calendario de verificación ya está vigente desde el 5 de enero y permanecerá activo hasta el 30 de junio. Los propietarios de vehículos deben realizar el trámite según el color de su engomado y el último dígito de sus placas:

amarillo (5 o 6) en enero-febrero

rosa (7 u 8) en febrero-marzo

rojo (3 o 4) en marzo-abril

verde (1 o 2) en abril-mayo

azul (9 o 0) en mayo-junio.

Cuánto cuesta la verificación vehicular en CDMX

De acuerdo a las autoridades, el precio del trámite se mantendrá mantiene estandarizado para todos los hologramas. El costo equivale a 5.625 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente más IVA, es decir unos 738 pesos. Los vehículos de otras entidades que soliciten voluntariamente la verificación en la capital pagarán 630 pesos, con excepción de los del Estado de México.

Confirmado aumento de la verificación vehicular en febrero

Estos montos permanecerán vigentes hasta que el INEGI publique la actualización de la UMA para 2026. Estos se darán a conocer durante la segunda semana de enero. y entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero.

Nuevos criterios para hologramas y vehículos híbridos

Las modificaciones más relevantes se relacionan con los requisitos para obtener hologramas “Exento”, “00” y “0”. La SEDEMA incorporó expresamente a los vehículos con celdas de combustible de hidrógeno como fuente de propulsión, y ajustó los criterios para vehículos híbridos categoría III y unidades diésel modelo 2012 en adelante que no rebasen el límite de opacidad permitido.

Cuál es el calendario de verificación vehicular en 2026 Sedema

Los automóviles que obtengan el holograma doble cero estarán exentos de verificar durante tres semestres posteriores al periodo en que lo obtuvieron. Para vehículos nuevos con certificación Tier 2 Bin 5 y rendimiento superior a 16 kilómetros por litro, existe la posibilidad de obtener el holograma “00” hasta por dos ocasiones consecutivas, lo que representa un incentivo significativo para tecnologías más limpias.

Multas y requisitos para evitar sanciones

La multa por verificación extemporánea se mantiene en 2,263 pesos, equivalente a 20 UMAs. Una vez pagada, el propietario cuenta con 30 días naturales para acudir al verificentro y aprobar el trámite. Las autoridades recuerdan que circular sin verificación vigente o emitir humo ostensiblemente contaminante también resulta en esta sanción económica.

Ya está disponible el calendario de verificación vehicular del primer semestre de 2026.

Recuerda realizar tu verificación de acuerdo con el color del engomado de circulación o el último dígito numérico de la placa.



Consulta la información: https://t.co/E8BB7ZjHuT pic.twitter.com/Ucaw28w4tW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) January 2, 2026

Es obligatorio agendar cita previa a través del portal oficial de Llave CDMX antes de acudir al verificentro. El vehículo no debe tener adeudos de tenencia ni infracciones de tránsito, ya que estos impedimentos bloquean el proceso de verificación. Las unidades nuevas, usadas o con cambio de placas deben verificarse dentro de los 180 días posteriores a la expedición de la tarjeta de circulación.

El programa mantiene el reconocimiento de hologramas emitidos por entidades de la Comisión Ambiental de la Megalópolis y estados con convenio vigente como Guanajuato. Sin embargo, para el primer semestre de 2026 no se contempla el reconocimiento de hologramas de Michoacán. La SEDEMA exhorta a no utilizar servicios de pre-verificación y validar la autenticidad de certificados mediante el código QR incluido en cada documento oficial.