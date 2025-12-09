La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado sobre el retiro de lotes de latas de atún en diversos supermercados de Estados Unidos. Esta decisión fue adoptada tras la identificación de un defecto en la tapa de apertura fácil, lo que podría comprometer el sello hermético.

Tal circunstancia incrementa el riesgo de contaminación por Clostridium Botulinum, bacteria responsable del botulismo, una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

La FDA alertó a los consumidores por latas de atún responsables de botulismo.

Conoce los detalles del comunicado de la FDA y evita problemas de salud. Ten en cuenta las recomendaciones para identificar fácil las latas afectadas.

Marcas de atún enlatado retiradas por la FDA

De acuerdo con el informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), se incluyen presentaciones de Genova, H-E-B, Trader Joe´s y Van Camp´s.

Las latas de atún retiradas fueron comercializadas bajo diversas marcas que se distribuyen en distintos supermercados. Entre los minoristas involucrados se encuentran_

Costco

Walmart

Kroger

Publix

Safeway

¿Qué significa el botulismo?

El botulismo es una enfermedad grave, aunque poco común, provocada por una toxina generada por la bacteria Clostridium Botulinum. Esta toxina afecta el sistema nervioso y puede ocasionar:

Parálisis muscular Dificultades respiratorias Muerte

Los síntomas suelen manifestarse entre 12 y 36 horas tras la exposición y pueden incluir visión borrosa, dificultad para tragar, sequedad en la boca y debilidad generalizada, según Mayo Clinic.

Guía para manejar latas con posible riesgo de contaminación

Los consumidores que hayan adquirido productos pueden verificar en la etiqueta el código de lote y la fecha de vencimiento para confirmar si su compra está incluida en la lista de retiro.