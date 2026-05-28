Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización deleuro llegó a 20.1628 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.21%.

En la última semana la cotización del euro subió 0.35%, pero en el último año acumula un descenso de 6.37%, lo que sugiere una tendencia bajista de fondo con leve recuperación reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el euro alternó subas y bajas con predominio alcista, cerrando con un impulso final de tres avances consecutivos y sin días estables.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 5.88%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, reflejando un incremento en comparación con los días anteriores. Durante los últimos tres días, el valor de la moneda ha ido en ascenso, lo que sugiere un fortalecimiento en el mercado.

Esto se traduce en un ambiente favorable para los inversores y comerciantes, quienes pueden beneficiarse de la apreciación del Euro. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 20.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Euro en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.