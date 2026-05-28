La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.31 en la sesión de cierre de mercados del jueves, 28 de mayo de 2026. Esta cifra refleja una variación del -0.29% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.44 pesos y un mínimo de 17.35 pesos.

La cotización del Dólar mostró un leve avance semanal de 0.04%, pero en el último año acumula -8.04%, lo que sugiere estabilidad reciente y una tendencia anual bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró sesgo bajista: arrancó con dos caídas, alternó rebotes y retrocesos y cerró en negativo, con volatilidad y sin días estables.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 3.70%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 7.60%.

Hoy, la cotización del Dólar marca una tendencia positiva con un dato de -1 igual a 2, lo que refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento sostenido sugiere que la demanda por la moneda está en ascenso, impulsando su cotización al alza.

En contraste, si el dato de -1 hubiese sido negativo, indicaríamos una tendencia a la baja, lo que habría señalado una depreciación de la moneda en relación con las semanas previas. La estabilidad del Dólar dependerá de factores económicos y de confianza en el mercado.

La tendencia actual sugiere un entorno optimista para los inversores, pero es crucial monitorear cualquier cambio que pueda influir en el valor del Dólar.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.