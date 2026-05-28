Este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización deldólar canadiense llegó a 12.5617 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.29%.

En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 0.19%, mientras que en el último año registra una variación de -7.60%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense fue volátil: tras una breve alza inicial, encadenó una racha prolongada de caídas y cerró con un repunte de tres jornadas; aun así, el balance del periodo es bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 2.68%, lo cual es significativamente menor que su volatilidad anual del 7.55%, indicando que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha incrementado su valor en relación a las monedas extranjeras. Este aumento sugiere una recuperación frente a la debilidad que experimentó anteriormente.

La estabilidad económica de Canadá y el incremento en las exportaciones podrían ser factores que respalden esta reciente alza en la cotización del Dólar canadiense.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.5 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.