Los cárteles están pagando a personas de zonas rurales y de bajos recursos para abrir cuentas financieras que después son utilizadas para triangular dinero ilícito, alertó Ramiro Nández, director de Usuarios de Mercado Pago, durante la presentación de “Modo Blindado”, una nueva herramienta de seguridad de la fintech.

“Vemos a veces que los cárteles le pagan a personas en poblaciones rurales de bajos recursos para crear cuentas. No hay ninguna falsedad, es una persona real, con su ID , que está creando una cuenta para fines maliciosos, para mover dinero del cartel”, dijo el directivo.

Nández señaló que la empresa ha reforzado sus sistemas de monitoreo y prevención de lavado de dinero para identificar patrones sospechosos relacionados con apertura masiva de cuentas y triangulación de recursos.

“Es muy raro cuando una persona en una zona rural, en un pueblo, no hizo ningún movimiento y de repente, de un día para el otro, está moviendo MXN$ 2 millones todos los días”, comentó.

Detectan triangulación y redes de cuentas

El directivo explicó que la plataforma puede detectar comportamientos anómalos y redes de operaciones sospechosas mediante el análisis de movimientos financieros y patrones geográficos.

“Logramos detectar donde hay redes. Muchas veces se aperturaron 200 cuentas en un pueblo de la nada y todas esas 200 cuentas se están mandando a una misma persona que está en otro lugar de la República y empiezan a triangular”, afirmó.

La fintech señaló que estas prácticas están relacionadas con corredores de remesas y flujos ilícitos de dinero, un tema que, aseguró, trabajan de manera cercana con autoridades financieras y regulatorias.

“Sabemos que todo lo que es el corredor de remesas es un corredor muy relevante para México , pero que también tiene mucha vulnerabilidad porque se mueve mucho dinero ilícito a través de ese canal”, dijo.

Mercado Pago lanza nueva capa de seguridad

Durante el evento, Mercado Pago presentó “Modo Blindado”, una nueva capa de seguridad gratuita que permitirá a los usuarios restringir operaciones fuera de redes WiFi consideradas seguras, en un contexto donde en México ocurren más de 2 millones de robos de celulares al año.

La herramienta permitirá limitar transferencias, proteger apartados de dinero y bloquear ciertas funciones cuando el usuario no se encuentre conectado a redes previamente definidas como seguras.

Además, la fintech reconoció que en México también ha observado un aumento en casos relacionados con robo de tarjetas, usurpación de identidad y hackeo de cuentas.

La herramienta comenzará a desplegarse en México durante la próxima semana, de cara al Mundial de Futbol de 2026, evento para el que la empresa prevé un aumento en movimientos financieros y riesgos de seguridad digital.