La Ciudad de México ya comenzó a entregar las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026, una edición especial limitada que podrán tramitar los conductores que tengan sus documentos vehiculares en regla y quieran cambiar sus matrículas actuales por alguno de los nuevos diseños oficiales.

El trámite no es obligatorio, pero sí deberá realizarse cuanto antes por quienes deseen obtener alguna de las tres versiones de las placas disponibles en color blanco, dorado o negro, ya que se trata de una edición limitada lanzada como parte de la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026. Según informó Clara Brugada, las placas pueden entregarse el mismo día o en un máximo de tres días.

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Quiénes no podrán tramitar las nuevas placas conmemorativas

El Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad informaron que no todos los automovilistas podrán acceder automáticamente al trámite. Para solicitar las placas especiales, será obligatorio tener la documentación del vehículo actualizada y no registrar adeudos pendientes relacionados con el automóvil.

Además, quienes tengan infracciones sin pagar, adeudos de tenencia o irregularidades en la información vehicular no podrán avanzar con la solicitud hasta regularizar su situación.

El Gobierno de Clara Brugada recordó que el proceso incluye una validación completa de los datos del automóvil antes de autorizar la emisión.

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Cómo hacer el trámite y cuánto cuestan las placas del Mundial 2026

El trámite puede realizarse completamente en línea mediante la App CDMX o a través del portal oficial habilitado por el Gobierno de la CDMX. Los conductores deberán verificar los datos del vehículo, elegir el diseño y color de la placa, realizar el pago correspondiente y descargar el comprobante.

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El costo oficial de las placas conmemorativas esde 1,500 pesos e incluye la baja de las matrículas anteriores y la emisión de las nuevas láminas.

Y atención, quienes quieran recibirlas en su domicilio deberán pagar un cargo adicional de 290 pesos por envío. También existe la opción de recogerlas presencialmente en el módulo elegido con la documentación del automóvil.