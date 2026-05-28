Independientemente del resultado final de la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) la relación comercial entre los tres países incluirá aranceles, coincidieron la American Chamber of Commerce México (Amcham) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce).

Por una parte, Oscar del Cueto, presidente de la Amcham y CEO de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), la ferroviaria que conecta a todo Norteamérica con 32 mil kilómetros de vías férreas, señaló que en esta revisión del T-MEC “no va a haber free trade”.

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En este sentido, dijo que habrá que buscar formas de mejorar las tarifas arancelarias entre México y Estados Unidos, para que tengan menos impacto para la región.

El CEO de CPKC recordó que los aranceles varían, pero los más graves se aplican al sector automotriz, pues llegan a 25%, o bien, al acero y aluminio, que alcanzan 50%.

El directivo de la Amcham celebró que ya haya avances en las reuniones de la revisión entre México y Estados Unidos.

Del Cueto señaló que es momento de pasar de las palabras a la acción: “pusimos en la mesa algunas propuestas, entre ellas la norteamericanización de las cadenas de suministro, definir cómo hacemos trazabilidad de los productos que vienen de otras partes como de Asia”, mencionó.

Además, en entrevista con El Cronista, Sergio Contreras, presidente del Consejo Empresario Mexicano de Comercio Exterior Inversión y Tecnología (Comce), mencionó que “al final de cuentas se van a imponer aranceles”.

Sin embargo, México es uno de los países mejor posicionados en cuanto a las tarifas que exige Estados Unidos.

“El promedio de aranceles que paga México este año es de 3.4%. Para Canadá, el promedio es 3.1% y con Canadá se han visto situaciones muy complejas y muy difíciles, así es que estamos bien”, consideró.

Además, el líder del Comce advirtió que los aranceles son pagados por los consumidores.

“Y además una cosa que es importante que también desafortunadamente los aranceles también generan con incremento en la inflación y eso para la economía americana no es para nada bueno”, consideró.