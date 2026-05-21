Ya es oficial | El Gobierno anunció la compra de 40 trenes de alta velocidad que alcanzan los 350 km/h para renovar una de las líneas más importantes

Renfe avanza con fuerza en la modernización de su flota de Alta Velocidad. El operador ferroviario estatal tiene previsto lanzar este mismo año una segunda gran licitación para adquirir trenes de alta velocidad, que podría alcanzar entre 60 y 70 unidades, casi duplicando el proceso ya en marcha.

Aunque la primera compra, de 30 a 40 trenes, ya está en tramitación y es más urgente, esta segunda operación se perfila como una de las mayores inversiones en material rodante de los próximos años. Su principal objetivo: renovar la histórica línea AVE Madrid-Sevilla y preparar la puesta en servicio de nuevos corredores, como la ‘Y vasca’.

Ya es oficial | El Gobierno anunció la compra de 40 trenes de alta velocidad que alcanzan los 350 km/h para renovar una de las líneas más importantes Renfe

Se renueva la línea AVE Madrid-Sevilla con la compra de trenes que alcanzan los 350 kilómetros por hora

Uno de los puntos centrales de esta futura compra es la renovación de los 23 trenes de la Serie 100 que actualmente operan entre Madrid y Sevilla. Estos convoyes fueron fabricados entre 1989 y 1991, justo antes de la inauguración del primer corredor de Alta Velocidad en España.

Tras más de 35 años de servicio, su sustitución se ha convertido en una prioridad para mantener los estándares de calidad, confort y fiabilidad que exigen los viajeros.

Los nuevos trenes que se adquirirán podrán circular a 350 km/h, prestaciones similares a las del pedido actual destinado principalmente al corredor Madrid-Barcelona.

Ya es oficial | El Gobierno anunció la compra de 40 trenes de alta velocidad que alcanzan los 350 km/h para renovar una de las líneas más importantes Renfe

Los motivos de la histórica renovación de esta línea de trenes clave para España

Además de la renovación de la línea Madrid-Sevilla, esta gran compra de trenes responde a varias necesidades estratégicas de Renfe:

Incremento de la demanda : en fechas señaladas y periodos vacacionales ya resulta complicado encontrar plazas en varios corredores. Esta tendencia se acentuará en los próximos años.

Nuevos corredores : Renfe necesita material para operar la ‘Y vasca’ (Bilbao-San Sebastián-Vitoria), el Corredor Mediterráneo, el AVE a Extremadura y el ramal Sevilla-Huelva.

Reubicación inteligente: los trenes Serie 100 retirados de la línea Madrid-Sevilla se destinarán a servicios Avant (Alta Velocidad media distancia), mejorando la velocidad en trayectos regionales (de hasta 250-300 km/h).

¿Cuándo llegan los nuevos trenes de Renfe?

A diferencia de la licitación actual —que exige las primeras entregas en aproximadamente tres años—, esta segunda compra contempla plazos más amplios: entre siete y nueve años. Esto significa que los nuevos trenes comenzarían a llegar a España entre 2033 y 2035.

Según especificó 20minutos, esta mayor flexibilidad en los plazos permite a los fabricantes planificar mejor la producción, aunque Renfe y el Ministerio de Transportes mantienen una línea dura contra los retrasos habituales en la industria europea.