El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lo hizo oficial y confirmó la llegada al país de una intensa ola de calor que marcará máximas en los termómetros de algunas regiones del territorio azteca. La última semana de abril dará inicio con un aumento de las temperaturas producto de distintos sistemas climáticos que generarán, al mismo tiempo, las condiciones propicias para que se registren fuertes rachas de vientos con posible formación de torbellinos. A partir de hoy, la persistencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el interior del territorio nacional, mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio azteca. En la lista de estados que se verán afectados por el aumento de las temperaturas, figuran Sinaloa (centro), Nuevo León (sur), Durango (noroeste), Zacatecas (norte, centro y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (centro y sur), Nayarit (sur), Jalisco (oeste y sur), entre otros. El SMN advierte a su vez por una línea seca que continuará extendida sobre el noreste de México e interaccionará con la corriente en chorro subtropical, ocasionando lluvias con chubascos y rachas fuertes de viento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como posible formación de torbellinos en el norte y noreste de Coahuila. Al mismo tiempo, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, inestabilidad atmosférica en altura y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, además de zonas del centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Por otro lado, el organismo gubernamental monitorea el avance del nuevo frente frío Núm. 47, que ingresará y recorrerá el noroeste del país, interaccionará con la corriente en chorro subtropical, y ocasionará rachas fuertes a muy fuertes de viento con tolvaneras en el norte de Baja California, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en zonas de Baja California. En función del pronóstico del tiempo que difundió el SMN a través de sus canales oficiales de comunicación, se espera que durante las próximas horas registren máximas los siguientes estados: