La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), advirtió que del 15 al 20 de abril se prevé un aumento importante de las temperaturas máximas en gran parte del país, con valores de entre 40 y 45 grados en regiones del litoral del Pacífico. La ola de calor en México puede prolongarse durante varios días o incluso semanas. Se prevé que se presente con mayor frecuencia en regiones del norte, centro y sureste de México. Por su parte, la Comisión Nacional Forestal informó que entre el jueves 16 y el viernes 17 de abril se establecerá un sistema de alta presión que favorecerá temperaturas inusualmente elevadas, rachas fuertes de viento y bajos niveles de humedad, condiciones que aumentan de forma considerable el riesgo de incendios forestales. El Servicio Meteorológico Nacional informó que este una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calor intenso en buena parte del país, prolongando la onda de calor en al menos nueve estados, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 45 grados centígrados. Zonas afectadas: A continuación, los detalles del pronóstico del SMN. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y extremar cuidados en menores de edad, personas mayores y población vulnerable. La Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población tomar precauciones para evitar afectaciones a la salud. Entre las principales recomendaciones destacan: Las autoridades reiteraron el llamado a mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar cuidados, especialmente en niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.