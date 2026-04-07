El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió una terrible ola de calor en México, con temperaturas que podrían sobrepasar los 40 grados en distintas zonas del país. Este fenómeno impactará principalmente a Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero, debido a condiciones atmosféricas que favorecen el aumento del calor. El aumento de temperatura coincide con la presencia de una línea seca en el norte y el ingreso de humedad tanto del océano Pacífico como del Golfo de México. Esta combinación genera un escenario ambiguo, ya que, mientras predominan temperaturas elevadas, también se prevén lluvias en ciertas regiones. Conoce los detalles del reporte oficial y mantente al tanto de las últimas novedades. Pese a la ola de calor, se esperan precipitaciones importantes en partes del norte y noreste del país. Esto se debe a la interacción de la línea seca con corrientes de humedad provenientes de cuerpos de agua cercanos. Este escenario puede provocar cambios repentinos en el clima, como tormentas aisladas, ráfagas de viento y variaciones térmicas. Por ello, el seguimiento constante del pronóstico es clave para anticipar riesgos. El inicio de abril marca la transición hacia meses más calurosos en México, cuando suelen registrarse las primeras olas de calor, especialmente en el norte y occidente. Para prevenir golpes de calor, deshidratación severa o enfermedades diarreicas, especialistas en salud pública recomiendan adoptar ciertas medidas. Incorporar estos hábitos en la vida diaria puede marcar la diferencia entre mantenerse bien o requerir atención médica. Es importante beber al menos dos litros de agua natural al día, incluso sin tener sed. También se aconseja limitar el consumo de alcohol, bebidas azucaradas y aquellas con alto contenido de cafeína, ya que favorecen la pérdida de líquidos y aumentan el riesgo de deshidratación. Además, se recomienda usar protector solar de amplio espectro, ropa ligera en tonos claros y accesorios como sombreros o lentes de sol. También es clave evitar la exposición directa al sol y reducir actividades físicas intensas al aire libre entre las 11 y 16.